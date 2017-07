En menos de 48 horas se reunieron más de 6,780 firmas en una plataforma virtual para pedir a la Fiscalía General de la República la liberación de Jorge Ricardo García, quien asesinó a Francisco David Altamirano Hernández, de 32 años, por ingresar a robar a su casa en el residencial Las Brisas, en Managua, el 14 de diciembre pasado.

El 30 de junio, en el Juzgado Cuarto Distrito Penal de Juicio de Managua, un jurado de conciencia lo declaró culpable por el delito de homicidio. El abogado defensor Israel Zelaya argumentó que García “actuó en defensa propia”.

La acusación detalla que a las dos de la tarde del 14 de diciembre del año pasado el fallecido Francisco David Altamirano Hernández entró a robar a la casa del procesado, junto con otro hombre. Los delincuentes ingresaron a uno de los cuartos, de donde supuestamente tomaron dinero, luego Altamirano Hernández entró a la habitación del acusado, quien se encontraba con dos familiares, les dijo que se trataba de un robo y pidió que le dieran sus celulares.

Cuando el ladrón salió del cuarto para ayudarle al otro a cortar un cable con una tenaza con el fin de poder robar un televisor adherido a la pared, Jorge Ricardo García aprovechó para sacar su arma, la que estaba debajo de su almohada.

“Cuando el ahora occiso voltea hacia donde están ellos, el procesado le dispara en el cuello y este da la media vuelta para retirarse, pero cae inmediatamente boca abajo en el piso, momento aprovechado por el procesado García para realizarle otro disparo por la espalda”, detalla la acusación del Ministerio Público.

El Artículo 34 del Código Procesal Penal de Nicaragua establece que para que un procesado sea exento de responsabilidad penal (liberado) por haber actuado en defensa propia, debe haber una agresión ilegítima que ponga en peligro inminente a la persona, falta de provocación suficiente por parte del defensor y necesidad racional del medio empleado para impedir o repelar la agresión. Según la Fiscalía, este último requisito no fue cumplido por García.

“Lo que acusamos es el uso excesivo del medio que utilizó el acusado. Nadie debe privar de la vida a nadie, él (fallecido) debía pagar su pena, pero no con su vida. Él (procesado) debió amarrarlo y entregarlo a la Policía. El occiso no usó su arma de fuego y lo dijo el perito. Aquí ya no había un peligro inminente porque el médico forense dijo que estaba boca abajo y el arma metida en la cintura y el acusado le dispara, lo remata en el suelo y no le basta, porque sigue al otro (delincuente) y le dispara y no lo alcanza porque se resbaló en la sangre del occiso”, argumentó la fiscal Jeaneth Zamora el último día del juicio.

El otro delincuente escapó de la escena del crimen, pero fue capturado por la Policía Nacional. Luego de un proceso judicial fue sentenciado a seis años y medio de cárcel por portación ilegal de arma y robo agravado en grado de frustración.

Sentencia

La sentencia contra Jorge Ricardo García será leída el próximo miércoles. La Fiscalía pidió la pena máxima de 15 años de cárcel, mientras que la defensa solicitó la pena mínima (entre 8 y 10 años) debido a que no tiene antecedentes. En casos como este, en que el fallo de culpabilidad es emitido por un jurado de conciencia, la ley no da lugar a apelaciones.

García espera la sentencia y está bajo arresto domiciliario. El juez Henry Morales le otorgó el beneficio a solicitud de la defensa, que argumentó que tiene sobrepeso, es diabético y padece de hipertensión.

Piden liberación

A través de las redes sociales, se ha vuelto viral la solicitud de firmas en el sitio web change.org para pedir a la Fiscalía General de la República la liberación del reo. La meta es llegar a 7,500 firmas. Hasta las cuatro de la tarde de ayer ya se habían reunido 6,826.

“¿Cómo es posible que acusen de homicidio a un hombre que no hizo más que proteger a su familia? Tenía un niño recién nacido y quieren darle de 10 a 15 años. No sigamos metiendo gente inocente a la cárcel”, comentó María José Mora Benard, quien inició la recolección de firmas a través de internet.

Inseguridad en Las Brisas

Pobladores del residencial Las Brisas que fueron consultados sobre la seguridad del lugar, indican que los robos son frecuentes en esa zona.

“Aquí vienen los ladrones en camionetas y armados, analizan bien a quién es que pueden robar, planifican el hecho para después hacerlo, mientras que la seguridad privada que camina en una bicicleta con un machete es poco lo que puede hacer. Ha habido robos en farmacias, ventas, casas y en un negocio de computación. Aquí lo que se necesita es mayor presencia policial y no nos queda más que tomar nuestras propias medidas de seguridad”, dijo una habitante que pidió no ser identificada.

En la casa de Jorge García, culpable del delito de homicidio en perjuicio del delincuente que ingresó a su casa, cuentan con un guarda de una empresa de seguridad privada tras los hechos ocurridos en diciembre pasado. La familia García es propietaria de dos populares fritangas en Managua.