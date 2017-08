La ampliación y reconstrucción de varios tramos del mercado Oriental han provocado que unas 30 rutas de Managua, que circulan por este centro de compras, modifiquen su recorrido y paradas de buses.

El Novillo, Gancho de Caminos, El Calvario y Ciudad Jardín son las principales paradas de rutas de transporte urbano colectivo en este mercado. No obstante, la aglomeración de comerciantes y usuarios complican su funcionamiento y generan desorden.

En el Oriental también convergen las unidades que cubren la ruta Managua-Ciudad Sandino, entre ellas la 113, 172, 115, 125 y 133. Salen desde las terminales ubicadas en los barrios del municipio y llegan hasta el populoso mercado.

Ejemplo de mal servicio

Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores (Indec), opina que en Managua el servicio de transporte urbano colectivo no da abasto y que la situación en el Oriental es un claro ejemplo.

Estamos hablando de 1,300 unidades que existían, se sacaron de circulación y trajeron 835 nuevas, pero a la par de esto la población viene creciendo y hay un déficit de hasta 600 unidades”, dijo Pomares.

Se estima que unas 10,000 personas visitan a diario el populoso mercado.

Nueva señalización

El plan de ordenamiento en el mercado Oriental que promueve la Corporación de Mercados Municipales de Managua (Commema) ha impactado en la operatividad de las rutas urbanas. Han variado las zonas de parada y hoy lo hacen en sitios aún no autorizados.

Las señalizaciones que prohíben el estacionamiento en zonas específicas ante riesgos de posibles incendios también desviaron la ruta de los buses colectivos de Managua. Las unidades que ingresaban a los costados del mercado ya no lo hacen.

El presidente del Indec manifestó que este ordenamiento tiene ventajas y desventajas, pues mucha gente que podía ingresar al mercado solo utilizando las unidades de transporte y ahora las rutas, la están dejando en los alrededores del mercado. Para quienes entran o salen del mercado con carga eso se ha convertido en una gran dificultad.

“Dos bolsitas que cargués, pero que caminés de 5 a 6 cuadras ya te cansan. Por otra parte, este ordenamiento es necesario y sirve para mantener las vías de accesos despegadas ante cualquier eventualidad que se presente en el mercado. El desorden es fácil, pero el ordenamiento es difícil”, refirió Pomares.

Mal estado de buses

De las 42 unidades que cubren la ruta Managua-Ciudad Sandino, cinco hacen parada en el mercado Oriental. Los usuarios de estos buses se quejan por el mal estado de los buses.

Francis Navarrete es usuaria de la ruta 125 y opina que los buses ya dieron su vida útil. “Las cooperativas deberían darle mantenimiento a estos buses, porque ya no sirven, andan botando los pedazos, uno se monta por la pura necesidad y todavía te tratan mal, no es posible que no regulen esto”, cuestionó Navarrete.

Marvin Pomares confirma que estas unidades no prestan las condiciones debidas al usuario. “La gente se queja que se montan por la necesidad y reciben una mala atención por parte de los conductores. Se tiene que hacer un gran esfuerzo, las cooperativas deberían de unirse para pedir un financiamiento e invertir en unidades nuevas”, sostuvo Pomares.

A su vez, sugiere que las autoridades revisen el estado de las unidades y se saquen de circulación aquellas que no prestan las condiciones óptimas para el traslado de pasajeros.