Pista Solidaridad facilitará tráfico en colonia Centroamérica

Trabajadores municipales iniciaron la actualización de datos para la preparación del diseño para continuar la ampliación de la pista Solidaridad, que facilitará el acceso desde carretera Masaya hacia la colonia Centroamérica.

Según los obreros, están en las mediciones para el desarrollo de los diseños de la municipalidad capitalina, para luego poner en licitación el proyecto y escoger a la empresa que se encargará de la obra.

“Van a seguir con la ampliación. Comenzaron con el paso a desnivel en el cruce de Rubenia y llevaron la pista hasta los semáforos del hospital del niño, después trabajaron desde ahí hasta los semáforos del mercado Roberto Huembes. Ahora viene el tercer segmento y para eso a nosotros nos enviaron a hacer las medidas”, alegó uno de los obreros.

Las mediciones eran desarrolladas por media docena de trabajadores a eso de aproximadamente las 10:30 a.m., en medio del fuerte congestionamiento vial en el área del Centro Comercial.

“Acá así se mantiene todo el tiempo y a toda hora. Antes, hace como cinco o siete años, la llena de carros en esta carretera era solo en las horas pico muy de mañana, a mediodía y por la tarde. En la mañana entre las 11:30 a.m. y las 12:30 a.m. era que se congestionaba el tráfico, pero ahorita no son ni las once de la mañana y fíjese cómo está la carretera. En este paso ya todo el tiempo es hora pico”, dijo Israel Mendieta, habitante del barrio José Santos López.

Por su parte Marcos Coleman, conductor, dijo que entrar por la rotonda de la colonia Centroamérica buscando el mercado Huembes o la colonia 10 de Junio o la 14 de Septiembre es un dolor de cabeza.

“Yo trato de no pasar por aquí, pero a veces no hay opción y hay que pasar, pero aquí pierdo por lo menos entre 40 minutos desde la Centroamérica para bajar al mercado. La fila viene desde la rotonda y llega a la Intendencia de la Propiedad, luego eso es a paso de tortuga”, alega Coleman.

Cuello de botella

El ingeniero vial Armando Izabá, señaló que el problema en la Centroamérica es por el “cuello de botella” que se crea en ese punto, y con los años ha bajado hasta el Centro Comercial y el mercado Roberto Huembes por el incremento del volumen de tráfico vial.

El especialista señaló que la información que la municipalidad recaba se pasa a un primer diseño, luego con la licitación las empresas participantes reciben estos planos con todos los datos, así como las especificaciones de quien convoca a licitación.

“Estas empresas hacen sus evaluaciones de costos y propuestas de diseños. La instancia contratante estudia cuáles de las ofertas tiene los menores costos siempre y se cumpla con los estándares de calidad requerido”, expresó Izabá.

El ingeniero vial explicó que es indispensable la ampliación de esa vía que la pista Solidaridad conecta con otras vías importantes como la intersección de los semáforos del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera (La Mascota), Rubenia, la rotonda La Virgen hasta la arteria de la carretera Norte.

“Una de las opciones para el descongestionamiento de La Solidaridad es la pista alterna en desarrollo, a la cual se entra desde el kilómetro 12.5 de carretera Masaya y se ingresa teniendo tres salidas por el reparto Schick, por la pista La Sabana a salir a Los Laureles Norte, y la pista ampliada de Larreynaga para salir por el mercado de Mayoreo. Hay otra salida que se conectará con la Panamericana Norte, pero eso no está terminado. Como poca gente conoce esa entrada, por el momento no es muy transitada y no está cumpliendo con las expectativas de aliviar el tráfico sobre carretera a Masaya”, consideró Izabá indicando que la Alcaldía debería de señalizar la vía.

Planes en desarrollo

El secretario general de la Alcaldía de Managua, en declaraciones durante la finalización de la ampliación en el segmento semáforos del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera (La Mascota) hasta los semáforos del mercado Roberto Huembes, detalló que el proyecto se desarrolla por etapas y por el momento han terminado dos. La primera desde el paso a desnivel de Rubenia hasta los semáforos del hospital del niño, y la segunda desde ese último punto hasta el Huembes.

Según Moreno, dada la prioridad de los pasos a desnivel de Las Piedrecitas y 7 Sur, así como la ampliación de la pista Juan Pablo II, en 2017 no se daría continuidad a la ampliación de la pista Solidaridad, y posiblemente estaría en el paquete de proyectos del 2018. El funcionario detalló que el objetivo es adaptar las pistas principales a las nuevas demandas de la ciudad de Managua. En el caso de la carretera a Masaya son 50,653 vehículos diarios que cruzan por ese punto y la mitad ingresa hacia el norte, pasando por el cuello de botella de la colonia Centroamérica.

En sus declaraciones brindadas en la supervisión del avance de obras en proyecto de Las Piedrecitas, Moreno dijo que dos proyectos importantes están iniciando: la ampliación de la pista Juan Pablo II, y posteriormente será la construcción de la pista de circunvalación.