Finalizó la etapa II y el vecindario espera las obras de la siguiente fase de la estabilización de laderas y revestimiento del cauce del barrio Domitila Lugo, con lo cual se pretende dar seguridad a la población.

El proyecto concluyó con la supervisión de la secretaria del Concejo Municipal de la Alcaldía de Managua, Reyna Rueda, quien destacó la importancia de las obras en el drenaje pluvial de la capital, en este caso en el Distrito II, punto donde los canales descargan sus aguas a orillas del lago Xolotlán.

Indicó que con obras como estas buscan resolver parte del problema de drenaje, ya que las familias corrían riesgos y peligros por deslizamientos de las orillas.

El proyecto tenía por objetivo recubrir 112 metros lineales y, según los datos del proyecto, se estabilizaron las orillas con el revestimiento y reforzamiento de 465 metros cuadrados de talud con maya electrosoldada.

El habitante Leandro Bermúdez, quien aseguró tener 40 años habitando el barrio y su hogar está a la orilla del cauce, dijo sentirse satisfecho porque ahora quedó bien protegido.

Bermúdez señaló que el cauce era de tierra y la Alcaldía ya había trabajado en la instalación de gaviones, para evitar que las aguas siguieran socavando las orillas del canal natural, pero ahora dijo sentirse más seguro.

“Los trabajos comenzaron desde el puente hasta llegar a la orilla del lago. Esperamos que pronto terminen el segmento del canal que aún hace falta”, mencionó Bermúdez, sobre la obra, cuya ejecución duró seis meses.

Karla Zúniga, que también habita a orillas del cauce, dijo que el proyecto es bueno, sin embargo, se quejó porque para las obras le tumbaron el cerco de latas que había levantado y todo el patio de su pequeña vivienda quedó al descubierto.

“Mire cómo me dejaron abierto esto. Ahora cualquiera se mete y me resulta muy inseguro, por mi nietecita que tiene apenas 1 añito, que en un descuido se me puede ir al cauce. Me prometieron que me restablecerían el cerco, pero el ingeniero y la representante de la Alcaldía de Managua dicen que falta y pronto viene la continuación de los trabajos en el cauce”, dijo Zúniga, en espera de que la municipalidad cumpla con lo prometido.

Como parte del desarrollo del proyecto, se desalojaron y trasladaron a tres familias, a quienes consideraron que estaban en riesgo ante un posible deslizamiento de tierra de las orillas.

En la primera etapa se destinaron C$7.8 millones y en la segunda el monto fue de C$7.6, para una inversión total de C$15.4 millones, hasta el momento.

Este es parte de los proyectos que se ejecutan en drenaje pluvial, en los cuales este año se invertirán C$208 millones en Managua.