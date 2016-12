Congestionamiento vehicular

Es un mal que todos sufrimos. Conductores y Peatones. En el vehículo que te movás te embotellás. Buses, automóviles o motocicletas. Por Managua ya no se puede transitar. Para ir de un sitio a otro invertimos el triple del tiempo y gastamos el triple de gasolina.

Se han intentado algunas soluciones. Pero no han dado en el clavo. Primero se pensó que las rotondas iban a resolver el problema. Nacaradas conchas. Entonces se pensó en los pasos a desnivel. Costosísimos y tardados. Fidel Moreno nos llenó de esperanza. Tampoco han aliviado los embotellamientos. Han dicho que los semáforos inteligentes: Súper fiasco. Regresamos a los policías dando vía y nacascolo, el problema pica y se extiende. Se pusieron andenes peatonales y la gente no los usa. El número de motociclistas accidentados va in crescendo.

Hasta se creó un plan especial Nicaragua Mejor que presentó el Comisionado Mayor Roberto González, jefe de Seguridad de Tránsito orientado por la Jefa Suprema de la Policía Nacional. Nos dieron estadísticas, 6 mil vehículos por hora ingresando por la carretera Masaya, 5 mil 500 por la carretera Norte, otros 6 mil 500 por la carretera Sur.

Además reportaron 419 fallecidos y 2,641 lesionados por accidentes de tránsito en el año 2014 y 572 fallecidos a mitad del año 2016.

No dio resultado. Pero no dieron su brazo a torcer diciendo “Seguimos realizando ajustes en este plan con la finalidad de seguir mejorando la regulación del tránsito”.

Para la Policía es esencial por la seguridad de los conductores y peatones que transitan en las vías. Por eso impulso el plan antes dicho, con especial énfasis en los reguladores, pidiendo el apoyo de la población.

En la UNAN hemos querido dar aportes. Se han diseñado programas de computadora para regular el funcionamiento de los semáforos y tenemos en proyecto la creación de la carrera de Ingeniero de Tránsito. Se dan conferencias. Se hacen análisis y críticas constructivas. Queremos poner nuestro granito de arena.

Por recomendaciones no perecemos. Se han dado muchas. Las enumero por si alguien cree que pueden ser útiles. 1. Reducir la entrada de automóviles y aumentar el número de buses. 2. Crear las ciclovías y ordenar el movimiento de los motociclistas limitando su velocidad. 3. Copiar la experiencia de los mexicanos con un programa HOY NO CIRCULA. 4. Incrementar la educación vial.

Todo debe intentarse, principiando por el marco legal como le hemos pedido al estimado diputado Marcelo Figueroa. Orgullo de Juigalpa. Es tarea para 2017. Todos debemos cerrar filas. De frente march.