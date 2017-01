¿Caprichos geográficos o imprecisión científica?

Nos educamos creyendo que los conocimientos científicos no cambian nunca. Y no es tan así. De la misma manera que hay cambios en la astronomía (donde Plutón deja de ser planeta) o la biología (donde se encuentran nuevas especies), igual sucede con la geografía. Hay cambios constantes, por cuestiones accidentales, desacuerdos, o porque situaciones históricas le dan un giro a todo.

Veamos algunos ejemplos de imprecisiones o caprichos.

Para los latinoamericanos, México está en Norteamérica; para los estadounidense es una país suramericano (aunque al firmar el Nafta), ese paradigma se rompió. Panamá hasta hace poco era una tierra si arraigo, pues no era de Centroamérica, tampoco de Suramérica, ya que este continente comienza con Colombia. El mar Caribe, si no fuera por un político cubano, sería una tierra de nadie, también. Ya que frecuentemente solo se habla de Norteamérica y de Suramérica. Pero la realidad caribeña geográfica siempre ha parecido ser un accidente que se usa o no indistintamente o se olvida, lo que no genera reclamo alguno.

¿Y Centroamérica pertenece al norte, al sur o es un espacio geográfico independiente?

Si uno le pregunta a un jamaiquino que cosa es él, diría que caribeño, pero jamás dirá que es suramericano.

Haití, aunque fue colonizada por franceses nunca ha sido considerada como latinoamericana (¿Y no es que Francia es latina, como Portugal, España?).

Creo que estos ejemplos son prejuicios consentidos por largo tiempo, por los países predominantes que aíslan a los pequeños.

Los quebecois tampoco se identificarían con el gran tronco latino suramericano, aunque sean descendientes directos de emigrantes franceses. Pero como viven en la Norteamérica, predominantemente sajona, el criterio norteamericano prevalece.

De igual forma, los habitantes de la Guayana Francesa nunca se sentirán latinoamericanos. Tampoco los españoles que viven en Ceuta o Melilla, aunque su territorio está enclavado en África, ellos se sienten europeos. Los habitantes de las islas Azores, jamás se sentirían africanos, pues ponen sus ojos en Lisboa, como la capital de su país.

¿Entonces, por qué no se dice que España, Portugal son países bicontinentales? ¿Y Francia, con territorios de ultramar: en Norte y Sur América, Oceanía y Antártida, no se le considera un país tetra-continental… sino que se le ve solo como país europeo?

En la isla de Nueva Guinea ha dos países compartiendo un mismo territorio: la occidental que es de Indonesia, por tanto está en Asia, y su vecino al lado, Papúa Nueva Guinea es otro país que geográficamente está localizado en Oceanía, otro continente (aunque estén pegados). De igual manera hay otras tres guineas en África: Ecuatorial, Bissau, Conakri. Las tres comparten nombre igual, pero son de origen lingüístico diferente.

Curiosamente varios fenómenos geográficos en Indonesia un archipiélago de miles de islas, que tiene fronteras con cuatro países (¡caso único!): Malasia y Brunei, que están en la isla de Borneo; Timor Oriental que comparte la misma isla con Timor Occidental; y Papúa Nueva Guinea que comparte territorio con su vecino en la isla indonesia de Guinea.

¡Qué enredo! ¿Verdad?

¿Rusia está en Europa o en Asia?

La mayoría de los geógrafos dicen que es un país entre dos continentes (al igual que Turquía, entre Europa y Asia).

Pero ¿por qué a la hora de contar su extensión territorial no incluyen el territorio europeo ruso y también el de la isla de Groenlandia, que es un enclave danés…? ¡Ello convertiría, sin dudas, a Europa en un continente gigante!

Igual sucede con los países de las Antillas, las mayores son visibles, tomadas en cuenta, pero el resto son vistas de menos, y ningún habitante de Martinica, Granada o Antigua y Barbuda, se considera suramericanos. Ellos se llaman caribeños o de las Indias Occidentales, o franceses y británicos. Pero no tienen un gentilicio continental en razón de la posición geográfica general en la que están sus países. Y en realidad, ¿qué tienen en común los caribeños con los uruguayos o los ecuatorianos?

¿Dónde pertenece el Caribe?

En nuestra región, Belice se inserta a veces en la geografía centroamericana… cuando nos conviene.

Pero la gran pregunta es: ¿Dónde están ubicados exactamente algunos países que parecieran estar constantemente mudándose o desaparecen mágicamente, por el interés o capricho de sus vecinos mayores?

Si la geografía demuestra tener inexactitudes, al igual que la historia, la sociología y la economía, ¿qué más podríamos esperar: que haya un nuevo nombre para el planeta Tierra, o para los continentes?

¿O, tal vez, la Vía Láctea, dentro de algún tiempo tenga otro nombre… en Chino-Mandarín?