Yo estuve en La Modelo

Ahora que me doy cuenta que el japonés Juji Hatori es inocente después de 12 años de cárcel, y que recientemente murió, rememoro episodios de los que supe cuando estuve en La Modelo, la mayor cárcel nicaragüense.

Era 1998, historias, anécdotas y testimonios cuentan aquellos hombres que por diversas razones cumplen una condena. Muchas de ellas cortejadas de sensitivas lágrimas; argumentos de inocencia perdura durante la plática. Al principio la duda es perdurable, se crea un limbo entre creer y no creer. Ver esa realidad que difícilmente es aceptada por el reo y familiares. La inocencia impera en cualquier galería, sea para menores, ancianos o “preferidos”. Suele decirse que en la cárcel todos son inocentes, aunque sean confesos.

Todos somos vulnerables a estar en la cárcel. Lo medios de comunicación siempre cuentan historias en donde personas que sin la mínima intención cometen un delito y resulta culpable. Podría ser homicidio culposo.

Los testimonios se conocen y se hacen propios. Roberto estaba preso por asesinato. En aquel momento dijo que si se le diera la oportunidad de volverlo hacer con gusto cometería el mismo delito. Habría que ver el sentimiento, arrebato de ira o alevosía con que actuó. En el año 2004 lo vi trabajando en una tienda en un mercado, quizá salió a tiempo para atender a su abuelita, la única que le llegaba a visitar y dejar provisiones. Oscar había matado a dos niños y a la trabajadora doméstica en el Reparto Shick, una vez lo vi. Se escondía entre la gente de las visitas, lo perseguía el odio o la incertidumbre de la soledad.

Dentro de este penal hay categorías, muy divisorias. Al menos para aquel tiempo tenía la idea que las celdas eran rejas o barrotes, pero no. Una galería, tenía las condiciones para vivir “cómodamente”. Yo conocí porque Jonathan Hubert Zapata me llevó a “su casa”. Era la galería para las preferencias. Una capilla para acercarse a Dios, yace también en esa estancia.

Recorrer los pasillos entre galerías, llegar hasta la cocina, ver preparar cantidades de alimentos y distribuirlos entre reos, jamás desearías ser huésped. Ver a hombres adultos o adolescentes sacar la mano para pedir favor o saludarte es usual. Sin embargo, por medidas de seguridad conveniente es mantener la distancia indicada.

En una visita a Roberto, un hombre que estaba ahí por tráfico de drogas me pidió un favor. A tanto ruego, consulté si era o no conveniente traer una carta. No es oportuno hacerlo. Puede que te involucren en un delito. Pero cedí con condiciones. Tengo copia de la carta en donde ese hijo reclama a su padre putativo, “papito me has dejado solo. Antes me venías a visitar, ahora te olvidaste de mi papito. No me digás que es por falta de dinero, yo me he dado cuenta que seguís en el negocio…”. Era más que obvio, la venta de drogas y el abandono carcelario.

Cuantas veces estuve en La Modelo conocí hombres que con lágrimas en sus mejillas remojaban el suave cabello de sus tiernos hijos. Esos hombres disque fuertes o robustos suelen jactarse en la sociedad, pero que en estas circunstancias les ha tocado la sensibilidad y el amor familiar, una vez que lo desafió el destino. O la misma señora justicia se “equivocó” y el dictamen fue favorable a los intereses económicos o políticos.

En la otra acera están aquellos que muy conscientes violentaron mujeres hasta darle muerte, asesinaron a inocentes e indefensos y estafaron el erario público siendo funcionarios de gobierno. Éstos aunque en su momento alegaron se inocentes, estar en la cárcel es ganancia para el país.

Cuando fui parte del Voluntariado Social de la Universidad Centroamericana, UCA, me permitió durante 4 años ver estratos de ese mundo lleno de amor y angustia, de soledad pero también desamor. Un contexto donde después de la visita vuelve la tristeza y hasta sed de venganza.

* Comunicador Social