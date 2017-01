El nombre de la rosa: ¿recapitulación o progreso del conocimiento?

Hubo una época cuando el conocimiento estuvo encerrado en las grandes abadías, cuyo acceso era estrictamente para los frailes que se encargaban de copiar los textos, traducirlos y estudiarlos bajo rigor de la doctrina de la teocracia medieval, incluso cuando esa época entró en una franca decadencia después del siglo XVI.

No obstante, el humanismo comenzó a desplazar con su ideología de espíritu clásico, con énfasis en las ciencias naturales, el alma teológica admirada por los escolásticos, que se vieron forzados, gratia plena, por el modernismo de los carretes y planchas de la imprenta, cuya mayor fuerza era la misma palanca que pedía Arquímedes para mover el mundo, pero en este caso, del pensamiento personal al criticismo sistémico que exigía el paso de la oscuridad al renacimiento.

Toda esta revolución intelectual sirvió de materia prima a Umberto Eco, el semiólogo y escritor italiano, para concretizar en su libro El nombre de la rosa una aguda crítica al sistema predominante de la Edad Media: el feudalismo como precursor inmediato del capitalismo y cuyo mayor aliado era la teocracia, sin el cual no hubiera sobrevivido, merced del determinismo aristocrático en que se afirmaba.

Uno puede comprobar con esta novela la problemática racional de un conflicto cuyo hilo transversal es el mismo que nos zurce la mente en plena posmodernidad: fe y razón. Pero esta vez, sustentado en un elemento tan superficial como peligroso: la risa. Misma que puede destruir un microcosmo como el de una abadía —símbolo medieval— y en extrapolación, el planeta mismo, porque al perder el ensimismamiento místico por el irrespeto gesto mandibular —símbolo de herejía—, este se extiende extramuro.

Pero para sostener el libro, la risa debía provenir de alguien lo suficientemente importante en el mundo intelectual: Aristóteles, la fértil matriz del pensamiento y el lenguaje humano. Filosofía y cientificismo. El semeion —símbolo— de la lucidez es, a su vez, encerrado en las paredes de una enorme biblioteca a la que solo se accede por permiso del bibliotecario ciego —una suerte de Borges emasculado—, malvado y perverso, que quiere obligar a ver el mundo desde sus ojos totalmente blancos que miran oscuridad.

Entonces, Jorge de Burgos —así se llama el ciego— envenena las páginas del hipotéticamente segundo libro de Poética que Aristóteles dedicó al humor, para de esa forma, “matar” a los cientistas que buscaran el tan anhelado texto del “filósofo” que contribuyó en tantas ramas del saber, desde la ontología a la física, pasando por la biología y la cosmología.

Sin embargo, entre líneas, es la fe, la que en cierta medida obstaculiza el ejercicio de la mente. Y es aquí donde Eco implementa, a través del protagonista Guillermo de Baskerville, el uso de la razón, que es el único vehículo que construye el camino hacia la verdad. Dotado de un pensamiento casi hermenéutico, Guillermo descubre la trampa del ciego medieval Jorge —pues ambos viven en un mismo espacio, no en un mismo tiempo: son coetáneos, mas no contemporáneos— y rechaza su pensamiento obtuso, entonces lucha por preservar el conocimiento, porque la historia del saber no es un progreso continuo, sino una serie de recapitulaciones que provocan su movimiento hacia adelante.

Aunque en las antípodas del recurso simbólico de su novela, vemos que cuidar celosamente los manuscritos o códices de las obras clásicas a la larga, desde un punto optimista, permitió crear un importante patrimonio bibliográfico. Más adelante, los monasterios dejarían de ser los principales centros de difusión de la cultura y poco a poco evolucionarían en universidades.

Indudablemente, la Edad Media debe verse mejor como un puente entre el mundo clásico y el moderno, a pesar de su sistema feudoteocrático, y determinar que recapitular el conocimiento quizás no representó el progreso del conocimiento, pero sí el de una síntesis cuyo trabajo con el tiempo permitió revalorizar la historia del saber.

