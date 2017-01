Institucionalidad y política

Mucho se habla y se escribe hoy sobre la crisis institucional y política que atraviesa el país.

Algunos lo hacen con buenas intenciones, otros con intenciones interesadas, otros por revanchismo y algunos hasta por disimulado interés de seguir llamando la atención como politólogos y agoreros en los medios sociales.

La realidad es que el problema es nicaragüense y debe ser resuelto por nicaragüenses con el aporte oportuno, por supuesto, de la institución supranacional de la cual formamos parte.

Todas las contradicciones y desconfianza surgidas entre los grupos opositores han llegado al extremo de revivir el perfil bíblico de la torre de Babel. El desacuerdo, las contradicciones y hasta las zancadillas entre los mismos lo alimentan.

La realidad de la abstención de votante en la reciente justa electoral, dio un fuerte argumento a los opositores, quienes no tomaron en cuenta que si esa abstención en parte es culpa del Gobierno, quien no manejo adecuadamente el entorno político del momento, también es culpa de los opositores no haber tenido la capacidad y la astucia política para conquistar a los inconformes hasta lograr la montaña de votos de que tanto ellos hablan.

La realidad también analizando imparcialmente las cosas en el Estado en que se encuentran, se llega a un punto convergente en el que con buenas intenciones de las partes y con mucha sanidad de mente y corazón puede lograrse algo positivo.

Lo primero es rechazar el argumento quimérico de revertir las elecciones nacionales recién pasadas, razones jurídicas y humanas que expresaré más adelante lo confirman.

Lo segundo es la organización de los grupos opositores incluyendo movimientos y partidos políticos con la indispensable buena voluntad del Gobierno, por supuesto, de darles su respectiva ubicación jurídica y política.

Lo tercero, que podría ser lo primero si se quisiera, es una revisión por parte del Gobierno de las estructuras institucionales y políticas que lo forman, para dar mejor equilibrio a la institucionalidad y la seguridad jurídica, sin dejar espacios o rendijas por donde puedan escaparse los actos de corrupción.

Algunas propuestas informales y quiméricas de los grupos opositores no tienen el sentido práctico y jurídico que exigen las circunstancias actuales.

El diálogo sobre ese puente de oro tendido por la Organización de Estados Americanos (OEA), es lo más indicado; fundamentalmente porque no hay lesión soberana ante la invitación fraternal de la institución supranacional de la cual formamos parte como fuerza continental para reforzar la democracia y en el caso concreto detener las pretensiones de Washington de inmiscuirse en nuestra vida soberana nacional con la reciente amenaza del proyecto Nica Act, lo que no debe tomarse a la ligera.

Una revocación electoral nacional como algunos sugieren, solo podría llevarse a efecto a través de dos grandes acciones con la participación decidida de todo el pueblo: o con una Asamblea Nacional Constituyente para barrer los obstáculos y reconstruir el presente con todo el poder omnímodo que tiene el constituyente originario o una insurrección triunfante ejerciendo el poder soberano en comicios de sangre, lo cual todos conocemos el dolor y la tragedia que conlleva. Estas dos grandes figuras generadora de consecuencias jurídicas y sociales cambian el panorama institucional y político de cualquier nación donde se presentan; la primera de manera histórica y pacífica, la segunda de manera violenta y sangrienta. Pero en este preciso momento en nuestra Nicaragua no existen condiciones para ejercer ninguna de esas dos trascendentales acciones.

Tenemos una seguridad jurídica nacional y como consecuencia una paz interna y externa reconocida internacionalmente; un efectivo desarrollo económico y social; lo que necesitamos de urgencia es abocarnos al encuentro para reconsiderar la restructuración de la institucionalidad de la nación con el más alto sentido de patriotismo y reconciliación; aprovechando ese puente de oro tendido por la Organización de Estados Americanos (OEA).

*Exprocurador general de justica y Exfiscal general de la República.