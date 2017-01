Espacio para los niños en los buses

Asumirá la vicepresidencia del país una mujer, madre de familia, y no se debe desaprovechar esta oportunidad para hacer un señalamiento y solicitud ante ciertas realidades que exigen sensibilidad. Permítasenos explicarnos: un alumno del lado de Chontales, decía en una de las clases, ante el choque traumático que le representó el transporte público, que el deseara ser tratado en Managua como ganado. Obviamente su afirmación no solo no gustó, sino que molestó en el aula de clase y se le hizo la pregunta de rigor del porque afirmaba eso. Entonces, él contestó reafirmando que sí deseaba ser tratado como ganado, y procedió a explicarse; cuando se monta el ganado en los camiones para su transporte el conductor era advertido que tenía que cuidar esa carga, no golpearla ni dañar el ganado que se le entregaba, quedando bajo su responsabilidad. Señalándole la ruta y lugar de entrega, en tanto, era de él la obligación económica de cualquier daño. Eso le inducia a conducir, frenar y arrancar con cuidado.

De igual manera era realizado con diligencia cualquier maniobra para no dañar la preciada carga. Siguió diciendo que si algunos de los buseros que conducen en Managua, dichosamente no todos, recibieran un curso o preparación, llámese educación o como sea, o las advertencias que se le dan a estos conductores de ganado, seguro conducirían con mayor consideración a sus pasajeros.

Estaban en el aula de clase otros alumnos de los municipios ganaderos, que confirmaron lo dicho. Cada vez que se hacen encuestas o reportes sobre el transporte de pasajeros, horas picos y otros tópicos; se comete el error, en las presunciones, de creer que todos los pasajeros son adultos. La realidad es otra, y es que en ciertas horas existen, sobre todo en días de clases, pasajeros que la mayoría de ellos son menores de edad. Pero hagamos un señalamiento aún más olvidado; los niños menores de cinco años. Estos niños son transportados necesariamente en brazos de sus progenitores (incluso abuelitos).

No se les puede dejar a la libre y soltarles en un bus o en la calle; requiere la guía y dirección de un adulto (es de responsabilidad no soltarlos). El asunto se vuelve lastimoso cuando este adulto carga normalmente un bolso, con enseres del pequeño, que no siempre va con un único niño (muchas veces se les ve llorar por la agresividad del transporte) sino con dos y hasta tres. Sin mayor consideración, el conductor arranca con tanta brutalidad, no se sabe cómo resiste el equipo mecánico del vehículo, y frena con la misma violencia en los semáforos o en la próxima bahía para el bus.

El porqué la necesidad de arrancar y frenar tan brutalmente no se sabe en que radica su justificación o explicación, lo cierto es que cuando se es pasajeros, se es testigo de más de un golpe de estos menores en asientos, o bien, cuando otro pasajero por la misma velocidad no logra sostenerse y le golpea. No se diga de lo que se vuelve tan insufrible de los padres que cargan en brazo la maleta, al pequeño o los pequeños, y se sostiene con un solo brazo de donde logre agarrarse: triste espectáculo. Es un momento donde se observa como “la civilización” del transporte, lastima a nuestra niñez. Marcando una diferencia abismal entre nuestro mundo de adultos y el de los niños, como si fuesen el mismo mundo en la forma en que se les debe tratar y considerar. Hemos “aprendido” a ignorar a los niños en los buses.

Hemos sido irresponsables. Nuestros niños no pueden protestar ni defenderse de este maltrato, nos toca hacerlo como sociedad, como protectores de la niñez de nuestras ciudades. Y ellos están sufriendo el desamparo de la ciudad. Haciendo un estudio se pueden detectar y reconocer horas y días específicos en la semana en que son transportados con mayor frecuencia niños menores de cinco años.

En Madrid han tomado recientemente la medida de dar viaje gratis a los niños hasta los 6 años, con lo que se ha beneficiado a unos 500,000 niños. Pretendiendo proteger y respaldar con esta medida, se ha dicho, a la familia. Porque si el mismo hecho de un desplazamiento en transporte público presenta sus dificultades, se agrava cuando se hace con niños en brazos. Un grupo de medidas adecuadas podría incidir en el número de niños que transportan en motos, y con ello disminuir su riesgo, e invitar al uso del transporte público. Un mejor trato y espacio, invita a llevarlos más seguro en un bus que en una moto. Algo que sería un sueño, y como dice Eduardo Galeano “Los sueños anuncian otra realidad posible…”. Y es que existen formas de llevar y tratar mejor a nuestros niños en los buses.

Ello requerirá: más buses en horarios que un estudio determine, autorizar mayor número de unidades en servicio, no cobro de pasaje de bus en niños de ciertas edades a los que se les pueda dar una tarjeta simbólica que asuma la municipalidad o Estado; inversión de la empresa privada en compra de unidades, trato más considerados de nosotros como pasajeros, en la cortesía, para dar espacio a las personas que lleven en brazos menores de edad; conducir de manera más civilizada por parte de los choferes de bus, como medida primera y urgente. Porque ha de existir y construirse una forma de llevarles de mejor manera. Cada municipio tiene su propia realidad, pero si amamos a nuestro niños “Quien ama construye ventanas”, Augusto Cury.