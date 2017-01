Ramiro Argüello Hurtado: Nuestro Pepín

Se está desgranando la mazorca existencial de la generación del 60. Todos, aunque nos desagrade, estamos en la raya. El año pasado se nos fueron Edwin Yllescas Salinas (Estelí, 1941), Luis Vega Miranda (Managua, 1944), Vidaluz Meneses (Managua, 1944) y Donaldo Altamirano (Estelí, 1946); los cuatro creyentes en la revelación salvítica de la Poesía y en el fascinante poder de la Palabra escrita. Ahora (el 5 de enero de 2017) acaba de abandonarnos Ramiro Argüello Hurtado (Managua 15 de abril, 1943), acaso el más singular de mis compañeros generacionales. Por algo la antología que me correspondió editar en 1971, Poesía joven nicaragüense / 1960-1970, fue dedicada a él, en compañía de Mario Selva y Carlos Alemán Ocampo.

Ramiro no escribía -ni publicaba- versos. Pero el afán poético no le era ajeno como gran lector culto e inevitable amigo de poetas reincidentes como hemos sido muchísimos en Nicaragua, donde todavía existen más malos versificadores que militares y, para rematar, de todas las edades.

“¡Yo soy Pepín Bello!” Se definió él alguna vez. O, excatamente, el 15 de enero de 2002, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, al recibir el premio Menarini de Cuento 2001, convocado para médicos aficionados a la ficción narrativa. Quiso decir que se identificaba con ese personaje ágrafo conocido por su amistad con todos los integrantes de la generación española del 27: Alberti, García Lorca, Guillén, Alexaindre, Diego, Alonso, Cernuda, Prados, Salinas y Altolaguirre. Así confesó en uno de sus párrafos:

“Cada generación literaria (desde el perspectivismo de Ortega y Gasset), debe contar con su Pepín Bello. Su misión es dar testimonio. Al proclamar mi persona como el Pepín Bello de la generación literaria nicaragüense del 60, basculando siempre entre la neurosis autodestructiva y la mera supervivencia, se justifica que les esté dando la lata esta noche. No es que sean amigos de mantel: sencillamente no tengo otros”.

En realidad, escasos fueron los ensayos literarios escritos por Argüello Hurtado. Además del anterior aparecido en Lengua (núm. 26, marzo, 2003), le difundí otro en esa misma revista académica: “Una noche de novela” (núm. 24, enero, 2002). Se trata de una justa reseña de la tesis doctoral de Nydia Palacios Vivas: Voces femeninas en la narrativa de Rosario Aguilar, reconociendo en Palacios Vivas su asimilación de los avatares y corrientes de pensamiento de la Academia Norteamericana. Más aún, Ramiro traza en dicha reseña una acertada valoración de Rosario como novelista.

Al respecto, transcribo uno de sus párrafos: “Lo que sus heroínas coloniales no lograron, Rosario Aguilar lo ha conseguido con creces: erigir una estructura y un estilo literarios. El lector rencoroso se descubrirá perplejo ante la técnica de Aguilar: no sabrá decidir si tiene delante lo fácil disfrazado de difícil, o lo difícil disfrazado de fácil. Encastillada en la Torre del Homenaje de su castillo interior, Rosario Aguilar ha favorecido el desarrollo de su talento obedeciendo las leyes de la naturaleza. Sin brusquedades ni crispadas precipitaciones, la maduración pausada de su estilo en el tiempo la ha llevado a su posición actual: la mujer que mejor escribe ficción en nuestro país. En todo caso, en mi lista personal (la única que consulto), su nombre aparece entre los tres novelistas más distinguidos de Nicaragua”. Yo lamento que Ramiro no haya desarrollado el oficio de la crítica literaria que tanto hemos necesitado hasta hoy en Nicaragua.

Otra crítica ejerció con dominio sumo: la cinematográfica. Con Franklin Caldera, sentaría cátedra desde los años 70, alcanzando ambos un nivel hegemónico. Seguramente, por esa labor será recordado. Pero yo quiero evocar su vena, poco conocida, de estudioso rubendariano. Una refutación al libelo difamatorio de Blas Matamoros, perverso detractor del nicaragüense máximo, destaca entre los ensayos que dio a luz; titulado, “Rubén Darío entre lesbianas y gitones”, se publicó en El Pez y la Serpiente. Otros dos textos suyos, leídos en el Simposio Internacional de León, merecen citarse: “El corpus hermeticum en el imaginario poético de Rubén Darío” (BNBD, núm. 124, julio-septiembre, 2004) y “De la lira eolia al tango”.

Yo prometo reunir las piezas literarias de Ramiro Argüello Hurtado, al igual que todas sus crónicas de cine y para ello solicito apoyo a quienes hayan coleccionado las mismas. De esta manera, recibiría el verdadero homenaje póstumo el amigo, el Pepín Bello de nuestra generación.