Maltrato animal: la zarigüeya

Creo que nuestra sociedad humana, la población en general, se encuentra cada vez más en problemas donde se inmersa completamente, y la dificultad de salir del conflicto se vuelve siempre mayor, algunos no se enteran del problema y otros que no entienden y siguen creando los mismos conflictos de ámbito social con sabor a barbarie y actos de antigüedad.

Algunas personas tienen actitudes que nos sorprenden, pero matar a un animalito indefenso solo por diversión, con el aplauso de algunos bárbaros, solo nos hace retroceder más al pasado y ser desconocidos en este mundo.

Nos encontramos en mero siglo 21, y a veces las personas actúan como si nunca hubieran desarrollado bien la habilidad de pensar, hacen las mañas y tonterías por instinto. ¿Qué sentido tiene arrojar todo tipo de objetos contra un zorro colapelada comúnmente conocido, o más bien, una zarigüeya que se corría del peligro y de la mala suerte de encontrarse con una gran multitud de personas eufóricas? Porque si es matar al animal por gusto, en nada ayuda, nos vuelve inhumanos y nos entorpece, matar por el rechazo, porque es feo según las personas, ¿acaso no tenemos espejos nosotros en nuestros hogares?

Actos así hacen que retrocedamos en el tiempo a los años de las cavernas y matar a cualquier cosa que se mueva, hace que nos ganemos el rechazo de las personas por actuar sin pensar, hace que vivamos en una sociedad cada vez más polémica y problemática donde nosotros, o esta gente responsable, sean los protagonistas de la historia.

¿Acaso no es suficiente ver el maltrato animal que ya existe actualmente, la venta ilegal de aves, monos, reptiles, felinos en las carreteras hacia el norte del país? O cómo los niños desde pequeños acogen la costumbre de cazar garrobos y provocar incendios en los bosques por puro antojo. Ya no se diga los caballos halando carretones lleno de gente o de carga, recibiendo latigazos porque no corren o mal alimentados.

Siempre hay que pensar para el futuro y para el bien propio y de los alrededores, no podemos andar por ahí tirando piedras a cualquier animal, ni atropellando a cualquier perro en la calle, ni cazando y vendiendo para ganar dinero fácil porque esas cosas no están bien, porque son seres vivos como nosotros que buscan qué comer, cómo vivir, dónde vivir, y cada día que pasa se sienten amenazados y sin un hábitat natural. Es triste que muchas veces no logramos entender esto.

Lea además: Repudio a agresión contra zorra cola pelada durante juego de liga profesional

Es como que si una raza superior a nosotros nos cazara, jugara con nosotros, nos asesinara, nos vendiera y seríamos esclavos de mentes superiores y que nosotros mismos estuviésemos en oposición a esos hechos, entonces resulta ser lo mismo, pero nosotros no entendemos a los animales, porque piensan diferente, porque ellos sí tienen instintos que seguir, es lo que los mantiene vivos en una sociedad y en un país que los amenaza, a veces inconscientemente y otras con conciencia.

¿Así es como nos queremos recordar en unos años? La sociedad del año 2017 matando animales y cualquier ser vivo que sea feo, no nos parezca bien, por diversión y por puro antojo y gusto propio.

Que feo que las personas hayan actuado así en contra de la pobre zarigüeya que resulta ser un animal que controla plagas y enfermedades, animales que por más feos que parezcan, suelen ayudar de manera indirecta a nuestra misma sociedad.

Si tuviera la oportunidad de estar enfrente de quienes mataron al pobre animal y poder decirles algo, no les diría nada, porque parecen animales ellos también, sin razonamiento, y los animales no suelen entender a los seres humanos.

Ojalá pudiéramos meditar estas cosas y hacer de nuestro país un lugar más habitable para nosotros y para las demás especies, que se queden afuera la violencia y el maltrato, y ojalá que un día, todas esas personas que han matado animales, cazado o vendido ilegalmente por ser animales salvajes, no solo sean reprendidos y castigados de acuerdo a la ley, sino que también tomen conciencia y aporten a que todos convivamos en este mundo.