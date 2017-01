La necesidad de un abordaje integral del paciente

Un paciente no es un número de cama, un expediente, una enfermedad, un órgano o un sistema. Es un ser humano con una alteración o desequilibrio de su salud física, mental o hasta social, basado en el concepto de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los tiempos modernos, se ha caído en la trampa de enfocarnos más en la enfermedad que en la salud de las personas. En su estabilidad y equilibrio bio-psico-social.

Es común escuchar al gremio médico y paramédico en hospitales y resto de unidades de salud (públicas y privadas) referirse a los pacientes (seres humanos) como un número de expediente, un órgano, un sistema o como un proceso patológico o enfermedad, y no como alguien con nombre propio, sensibilidad, y sus propios temores ante el desconocimiento de su evolución. Escuchamos decir o decimos: la vesícula de la cama 2, o la cirrosis de la cama 7, o el sida que entró ayer a infectologia, o el TB de aislado, y así tantas otras formas indebidas de referirnos a las personas enfermas. De igual forma, el abordaje que hacemos en su tratamiento lo hacemos de manera aislada, olvidando que el dueño de ese cuerpo, mente y sentimientos es una misma persona y pertenece a una misma familia. Todos terminan siendo afectados directa o indirectamente, y todos necesitan tratamiento (medicamentoso y no medicamentoso (psicoterapia fundamentalmente). Grupos de Apoyo Mutuo.

La Norma 004 del Ministerio de Salud define en principio la confidencialidad de la información y la inclusión de cualquier problema médico, psicológico, social, nutricional, cultural, religioso, y hasta idiosincrático que puedan incidir en el bienestar del paciente. Es precisamente en esto que queremos enfocar la presente reflexión. Estudio de 3 casos de personas que reciben atención: 1. Paciente con VIH-sida. 2. Paciente con cáncer. 3. Paciente con deterioro cognitivo (mental). Los 3 casos son incurables, manteniéndolos únicamente con cuidados paliativos, para garantizar su validad y dignidad de vida.

Los 3 presentan afectación de un sistema biológico específico, pero que repercute a nivel general en su salud, y también debe considerarse que la enfermedad afecta directamente a él o ella, pero indirectamente a todo su núcleo familiar y social (impacto a la economía). En el mismo orden, se afecta la inmunidad general o sistema de defensa ante enfermedades, puede estar afectado un órgano o sistema (riñón, hígado, ojo, cerebro), ante lo cual la respuesta para su atención es asumida por un especialista específico, pero no debiendo olvidar lo sistémico de la estrategia integral, donde debe hacerse en equipos MULTIDISCIPLINARIOS, asumiendo cada uno su área de conocimiento y experiencia. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapistas, internistas y hasta especialistas en medicina paliativa. Todos deben aportar sus recomendaciones para poder garantizar calidad de vida. Lamentablemente, justificándose por asuntos económicos, el paciente que egresa de un hospital solo lleva en su epicrisis los medicamentos a continuar en casa, olvidándonos que come, defeca, orina, puede tener dolor, ardor, calambres, ansiedad, depresión y otras tantas molestias, para las cuales no se le orienta qué debe hacer para superarlas. Irónicamente, la cita de control posterior al Alta es 6-8-10 semanas después, sin derecho a monitoreo por cualquier medio. A veces, hasta el certificado de defunción deben pagarlo a un médico externo al proceso para poder hacer gestiones funerarias.

Modestamente, y quizás sin autoridad de hacerlo, se sugiere revisar los protocolos de manejo de los programas de atención médica para hacerlos multidisciplinarios, y que incluyan aspectos de prevención y fomento de salud, más que curativos. Reorientar las prioridades en el presupuesto público para eliminar la justificación de falta de fondos, pues es más importante la salud y educación que la burocracia y la política.

Salud para todos.

*Médico.