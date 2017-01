Última encuesta: ¿debemos creer en ella?

¿La mayoría de nicaragüenses están equivocados y engañados? ¿O están acertados? Usted juzgue. Pero nos guste o no, esto piensa la mayoría de nicaragüenses. Se puede analizar “por qué” piensan así. Lo que no pongo en duda es la veracidad de la encuesta porque M&R ha demostrado su objetividad cuando otras encuestadoras han dado resultados similares. Medios de prensa y grupos de oposición han citado encuestas de M&R para ilustrar sus argumentos en algunos aspectos, dándole credibilidad a las mismas. Las encuestas no son infalibles, lo hemos visto aquí y en otros países, pero son una pista, nos acercan a la realidad. Sobre todo cuando hay porcentajes muy altos de diferencia entre una y otra respuesta. Estos resultados seguramente agradan a los sandinistas, pero la oposición debería tomarlos muy en serio y no ignorarlos ni negarlos, sino poner los pies en la tierra y trazar estrategias a largo y mediano plazo tomando en cuenta esta realidad. Lo contrario sería continuar cometiendo los mismos errores que solo han servido para reducir al mínimo a una oposición débil, concentrada principalmente —aunque no exclusivamente— en un sector de personas de cierta edad y nivel económico, que un periódico nacional magnifica y hace creer que es más grande de lo que es en realidad. Ojalá tomen nota los políticos opositores para planificar su estrategia y no seguir jugando a “la gallina ciega”.

El gobierno es factor de unidad: sí 79.3%, no 19.7%.

El estilo de gobierno de Daniel Ortega es democrático: sí 74.3%, no 18.6% .

Daniel Ortega conduce al país por el camino correcto: sí 81.3%, no 10.1%.

El gobierno le genera esperanza: sí 78.1%, no 17.9%.

En los últimos años Nicaragua ha progresado: sí 81.9%, no 17.7%.

El gobierno toma en cuenta el interés general: sí 84.6%, no 14.4%.

La institucionalidad se maneja bien: sí 79.9%, no 13.6%.

El 71.1% cree que en los próximos cinco años se mantendrá la estabilidad, seguridad y el progreso económico. El 16.6% percibe que el futuro es incierto e inseguro. El 12.3% dice no saber.

El 64.8% aprueba la labor que realiza Rosario Murillo; 21.2% no la aprueba ni la desaprueba; y el 10.8% la desaprueba.

Contrario a lo que se podía esperar por el desgaste en el poder, Daniel Ortega y Rosario Murillo inician este nuevo período con la aprobación más alta de los últimos diez años. En relación a la anterior encuesta —de antes de las elecciones— los porcentajes de respuestas favorables a su gobierno subieron entre un 10 y un 12%.

El resultado de esta y otras encuestas se ve confirmado, por lo que un periódico y algunos políticos señalan como “apatía del pueblo”. Según estos resultados no hay “apatía” sino “simpatía”. ¿Cómo no lo ven? ¡No ha servido su estrategia, señores estrategas opositores! Deben cambiarla, en vez de ignorar o descalificar las encuestas. El argumento del “miedo” para descalificar las encuestas es débil, pues ahora no hay una situación de guerra, servicio militar obligatorio, estado de emergencia, confiscaciones, cárceles con muchos acusados de atentar contra la seguridad del Estado, ni otros factores que habían en los años 80; antes había exiliados, hoy más bien regresan muchos que se fueron; quizá lo más que algunos temerosos de represalias harían es negarse a ser encuestados, aunque el carácter extrovertido del nicaragüense es inclinado a responder.

No faltarán opositores que me acusen de todo por publicar esto… ya estoy acostumbrado a ese tipo de reacciones de quienes no entienden que no hay que engañarse y que se deben usar las encuestas para planificar las estrategias políticas. La oposición debe analizar lo que piensa el pueblo y por qué, y con base en eso decidir qué camino tomar.

Abogado, periodista y escritor.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com