Los ciudadanos del polvo

Jorge Amado escribió la novela “Capitanes de la Arena”; una historia en su amada Salvador de Bahía, Brasil. Un texto que traza y pinta con línea fina y tosca a la vez los cuadros de miseria. Dando en la descripción, se siente en la lectura, imágenes que bajan de manera impresionante. Y es que describe una realidad fehaciente; lo que sufren una cantidad de niños abandonados a su suerte por la sociedad y la ciudad. Niños que se juntan de uno a uno, portando cada quien su propio calvario de abandono y orfandad, en encuentros casuales en las calles, hasta formar un grupo numeroso que se solidifica y organiza para autoprotegerse y poder sobrevivir. Se vuelven entre ellos compañeros y hermanos; no de sangre sino de la miseria. Sus edades no superan los 14 años, según se anota.

Creando su propia estructura, reglas y jerarquía. Sin domicilio, ni lugar donde dormir o comer; o tal vez les estoy mintiendo, porque en realidad sí tienen domicilio: la calle. Es una novela cumbre. Niños que nacen y viven ante la miseria moral y económica de una sociedad egoísta y excluyente, de donde han nacido y de donde son su producto. En ella se dice que estos niños “…están vestidos de harapos y no se saben si comerán”. El desamparo, frío y desprecio los va empujando fuera de la ciudad, a sus márgenes; obligados a sobrevivir en los arenales del puerto de Bahía. Donde las pestes les diezma matándolos. Ahí es que se transforman en ese temido grupo juvenil de los Capitanes de la Arena. Ellos viven entre la arena, pero estando nosotros en Nicaragua por el lado del municipio de Tipitapa no se diría que se vive entre la arena, sino entre el polvo. Existe a una distancia de una hora de Managua un barrio perteneciente al municipio de Tipitapa que se llama Cristo Rey. La calle asfaltada más cercana queda a varios km. Y su marco de contorno son tierras sin cultivo; inundadas de polvo que con los vientos, les cobijan como sábanas a cada instante. En su vecindad tiene el depósito de basura de Tipitapa, que emite constante humo por su quema. Son varios miles de habitantes, con una cantidad significativa de niños de corta edad. Sus padres, los que pueden conseguir trabajo, lo hacen en zona franca. Quedando sus hijos de cortas edades solos en las casas.

Entre ellos han hecho una comunidad; un vecino cuida a los hijos de otros desde las ventanas, partiendo con el alma en un hilo al dejarlos. En el período escolar no asisten a diario, al intercalar con su trabajo en “su propia chureca”. No tiene una sola calle con asfalto o adoquín, ni alumbrado público, parque, plaza, ni nada por el estilo. ¿Cómo no añorarían al menos uno de esos parques como los que se han construido en Managua? Las separaciones de sus casas están hechas de materiales que han logrado obtener. Circula la droga, y muchos lo hacen para poder sobrevivir. Si es delito o no que lo vea la ley, pero cuando se les pregunta a algunos de los adolescentes, dicen que deben llevar comida a casa. Ellos viven entre el polvo y casi del polvo.

El grado de desnutrición de los niños es visible en sus rostros y la vestimenta denota ese estado de pauperismo que les persigue y cubre. Es decir: la miseria les acicala. Y aquí, como en el libro de Jorge Amado, la miseria no se economiza sus verbos y adjetivos para describirse. Hablar o comentar con estas personas sobre puentes a desnivel, les resulta ofensivo: su realidad es otra y ellos quisieran al menos una calle adoquinada. ¿Costará tanto? Ellos se toman la libertad para hacer un planteamiento al gobierno municipal de Tipitapa en estas elecciones municipales: tienen en “venta” sus votos; a cambio de propuestas que les permita trabajar y mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos. “Venta” a cambio de una actitud que implique sacarles del olvido; de ser recordados en las obras e inversiones públicas en el municipio de Tipitapa.

Un reto para los que están en el gobierno local y para los que pretenden ser candidatos en el 2017. Ellos prometen olvidar el tiempo que han sido olvidados si esto cambia. No es el punto lo que no se hizo o no se ha hecho. Es otra cosa lo que les está importando, y es lo que ahora y ya se les puede hacer. Ellos son los “Ciudadanos del Polvo” del barrio Cristo Rey de Tipitapa. Y solo quieren una cosa: dejar de serlo. Esperan obras, las palabras no alimentan ni les resuelven. ¿Es mucho pedir?