Accidentes y entrenamiento “al buen samaritano”

Por cinco años, profesores de la Facultad de Medicina de la UNAN-León y de universidades norteamericanas del grupo Semilla (“Promoviendo el Entrenamiento del personal sanitario nicaragüense en Emergencias”) realizan cursos de entrenamiento en la atención de las emergencias y han diseñado, con derechos de autor ampliados, un modelo pedagógico estructurado de enseñanza actualizada para responder ante las emergencias: las cardíacas y el trauma, principales causas de muerte en el mundo y en Nicaragua.

Los accidentes de tránsitos y las lesiones por violencia merman la vida útil de la población joven del país. La Prevención Primaria promueve evitar la ocurrencia del accidente: no conducir alcoholizado, usar cinturones, usar casco, respetar las señales, la cortesía vial, revisión vehicular, no manipulación del celular, etc. Los accidentes movilizan costosos recursos en la logística y traslado, en las pérdidas humanas y materiales y en la rehabilitación de los sobrevivientes, gravando el presupuesto de salud.

Cuando una persona sufre una lesión debe iniciarse la Prevención Secundaria que consiste en aplicar las medidas preventivas para minimizar el daño del impacto, las cuales son: extracción segura del lugar, aplicación de medidas de primeros auxilios para impedir el incremento del daño, el traslado seguro e inmediato al hospital, recepción del accidentado y revisión y aplicación de las medidas resolutivas o paliativas de las lesiones sufridas, debe durar este período no más de una hora, llamada por su importancia “de oro”.

La responsabilidad de la prevención secundaria de los daños de los accidentes de tránsito y lesiones le corresponde al Sistema de Salud, en Nicaragua los servicios prehospitalarios de extracción, rescate y traslado de los accidentados está a cargo de organizaciones que utilizan el voluntariado la mayoría de las veces como la Cruz Roja, los Bomberos voluntarios, también la Dirección de Bomberos del Ministerio de Gobernación y actualmente hay una dote de ambulancias del Minsa para Managua. Los socorristas de estos servicios no tienen un entrenamiento formal ni supervisado por las instituciones universitarias, de educación media o técnica, ni existen en las universidades oferta académica para esta función tan importante y dependen de la autoformación actualmente no acreditada.

Hay que ofertar educación y acreditación formal a todos los voluntarios “socorristas y paramédicos” que atienden las emergencias a nivel prehospitalario, las universidades y el Minsa tienen esa responsabilidad, las acciones realizadas de formar de manera voluntaria y asociativa debe de ser formalizada y transformadas en políticas educativas de salud por estas instituciones. Ponemos a la orden los modelos de enseñanza de las urgencias cardiovasculares y del trauma, por medio de los módulos educativos con derechos de autor ampliados y de los manuales e instructores del grupo Semilla. La Facultad de Medicina de la UNAN-León cuenta con un Centro de Entrenamiento en las Emergencias Cardiovasculares de la Asociación Americana del Corazón, con el patrocinio del Club Rotario de León. El Centro de Atención prehospitalaria en emergencia y desastres (Caphed), de la UNAN-León es un buen modelo de participación estudiantil que debe extenderse a todas las facultades públicas de Medicina. La formación y entrenamiento del personal de atención de salud de las urgencias, “socorristas y paramédicos” para atender a la población en la “hora dorada” de la prevención secundaria debe respaldarse e implementarse para paliar los daños de la epidemia de accidentes y las lesiones.

*Anestesiólogo-reanimador y profesor de la UNAN-León

