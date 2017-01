Gobierno y OEA: ¿diálogo fructífero o inútil?

Es absurdo demandar que el secretario general de la OEA solicite ante la Asamblea General que exija al Gobierno anular las pasadas elecciones y realizarlas nuevamente, y que califiquen como inútil el diálogo Gobierno-OEA por no incluir eso en los acuerdos alcanzados. La OEA no tiene facultades para exigir anular un proceso electoral en ningún Estado Miembro. Ningún organismo internacional en los cinco continentes, ni la ONU, tienen esa facultad sobre ningún Estado. Los dirigentes del llamado Frente Amplio Opositor que encabeza el MRS lo saben muy bien porque tienen abogados asesores y es lamentable que demanden algo imposible porque demuestran mala intención contra un diálogo positivo para nuestra democracia. La OEA puede señalar deficiencias, irregularidades y anomalías en unas elecciones y sugerir mejoras y cambios en el sistema político de un país, pero tiene que respetar la soberanía nacional; las invasiones militares de “fuerzas interamericanas de paz” para derrocar gobiernos o “torcerles el brazo” quedaron descartadas desde los años 60 del siglo pasado.

La Carta Democrática de la OEA obliga a todos los Estados Miembros a respetar la separación de poderes, la libre participación política, las elecciones honestas y la democracia en general; pero las sanciones por incumplimiento no van más allá de la suspensión del sistema interamericano. Si la Asamblea General constata que se rompió el orden democrático en un Estado Miembro tiene primero que agotar las gestiones diplomáticas y si estas resultan infructuosas suspenderá a dicho Estado de su participación en la OEA con el voto de dos tercios de los Estados Miembros, con las consecuencias impredecibles que esa suspensión pudiera causarle. Esa es la sanción según la Carta Democrática y lo sabe bien el llamado Frente Amplio Opositor que encabeza el MRS.

¿Por qué esa actitud mal intencionada contra las gestiones diplomáticas que la OEA ha emprendido en Nicaragua mediante su Secretario General, que van por buen camino? Pareciera que no les interesa ningún cambio que mejore nuestra democracia ya que siempre existiría la posibilidad de que el Frente Sandinista con Daniel Ortega y Rosario Murillo permanezcan en el poder democráticamente y si lo pierden tendrían la posibilidad de recuperarlo democráticamente. Y eso no les gusta. A ellos les interesa únicamente aniquilar al Frente Sandinista en el Gobierno y que no pueda acceder nunca jamás al poder, ni aún democráticamente. ¡Un objetivo que solo conduce a la violencia! En una democracia, el pueblo puede decidir elegir a cualquier partido y los demás tienen que aceptarlo.

El Informe Conjunto del 20 de enero cita las preocupaciones expresadas en noviembre pasado por el secretario general Luis Almagro a Daniel Ortega sobre las pasadas elecciones (entonces en curso), sobre el proceso electoral que se estaba dando, la situación de los diputados que fueron destituidos al cambiar la directiva del PLI, la no participación de algunos sectores, la necesidad de padrones confiables y de asegurar la cedulación de los votantes. Asimismo el Informe Conjunto expresa que Daniel Ortega respondió a esas observaciones invitando a la OEA a dialogar sobre las elecciones y la democracia en Nicaragua para corregir y mejorar lo que fuese necesario en el marco de la Constitución y la Carta Democrática. Así se dio el primer paso en la dirección correcta. El Informe Conjunto ahora señala los acuerdos para avanzar en esa dirección con un acompañamiento electoral efectivo y amplio de la OEA con toda su capacidad técnica para observar y dictaminar sobre las futuras elecciones de principio a fin. Y contiene un detallado compromiso del gobierno sobre mejoras de fondo para lograr una democracia que cumpla los estándares de la Carta Democrática. Hay que leer el Informe completo (léalo en www.adolfomirandasaenz.blogspot.com). Algunos mienten y descalifican este avance. ¡En vez de descalificarlo pidamos que se cumpla!

Abogado, periodista y escritor