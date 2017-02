No todo en el muro de Trump será malo

Marco Aurelio dejó algunas anotaciones y consejos cuando era emperador romano: “No emprendas ninguna acción a la ligera…”. Y consciente de la relación en el género humano dijo: “No puedo enfadarme con quien es mi semejante, ni odiarlos; hemos nacido para colaborar entre nosotros; tomar conciencia del mundo en que pertenecemos… hacer caso al genio que vive en nuestro interior“. Completaba esta frase con una pregunta sabia antes de tomar cualquier decisión “¿No será innecesario lo que estoy haciendo?”. Ni Obama ni Trump lo han aplicado. Hemos de recordar que cuando Obama aplicó acciones contra Rusia y pretendiendo cercarla, no hizo otra cosa que arrojarlo a los brazos de China; dando paso a que una potencia de primer orden militar (Rusia), se uniera a otra potencia de primer orden económico (China). Una movida adivinable. Hoy el asunto es claro nuevamente; cuando Trump arremete y acorrala a uno de sus principales socios comerciales, México, no está haciendo otra cosa que presionando al máximo las posibilidades de que México vuelva la vista a un salvavidas, y ello solo serían los brazos a China, India, Brasil y Rusia. Nuestro actual problema es el mantener una visión y análisis del muro de Trump preñado y contaminado de la cultura de la época del “inmediatismo”. Y nos parece que se hunde y termina el mundo con su construcción, lo que no es verdad. Un muro y frontera (3,185 km de largo) que se ilustra con datos lamentables; en 2016 fueron detenidos 25,000 indocumentados mexicanos y 12,000 centroamericanos en la zona de la frontera Texas y Ciudad Juárez, según “Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.” (CBP, por sus siglas en inglés). En otra zona donde existe una frontera natural como es Chihuahua; una llanura desértica con 50 grados de temperatura, se tienen estadísticas de 8,000 personas muertas en su intento de cruzar en los últimos 20 años. Si aplicamos otra visión relativa a lo que ha pasado en la historia de la humanidad, nuestra apreciación varía sustancialmente: nos daría tranquilidad. Algunos de los ejemplos: el muro de Adriano (año 122 al 132) en Inglaterra, en el imperio romano (117 km); la muralla china construida en el Siglo V antes de Cristo, y reconstruido en el siglo XVI de la Edad Moderna; solo queda el 30%. En su origen tenía una extensión de 21,196 km de largo; desde Corea hasta el desierto de Gobi. Ambos muros fueron superiores en su momento al que hoy se quiere terminar de construir, en tanto lo inició el expresidente Clinton en 1993 (existe construido 1,100 km; un tercio del total de la frontera con México), por lo que no es ninguna novedad. Otro dato es el muro de Berlín, en la Guerra Fría, que solo duró 28 años (1961 a 1989). En un estudio que se hizo en Alemania se encontraron que el 50% de la población no recuerda la fecha de su construcción. Esto y otros datos nos dan el relativismo de lo que puede ser y significar para la historia un muro, por mucho hierro y ácido que en la época de su construcción le depositaron.

Recientemente en una manifestación de protesta contra los muros que se hizo en Londres, colocaron en el puente Westminster una pancarta que decía mucho sobre la inutilidad de los muros: “La migración es más vieja que el lenguaje”. De manera que en lo que se conoce en la historia absolutamente todos los pueblos del mundo en todas las épocas y regiones, han estado entrelazadas y vinculadas en algún momento de su origen y desarrollo con grupos migratorios, si no es que ellos mismos emigraron a otro territorio, siendo connatural e indetenible para la especie humana la migración. El muro puede ser, lo es, para México y Latinoamérica una grandiosa oportunidad que nos da el milagro de volvernos a ver nosotros mismos en nuestros recursos, para descubrir nuestras fortalezas e intensificando nuestras relaciones comerciales y migratorias; ampliar la posibilidad de hacer mayores, mejores y diversificar negocios con otras naciones y continentes ocupando las legendarias vías de las aguas de los océanos. En un momento en que EE. UU. ha perdido el monopolio de muchos factores a cómo logró tenerlo hace unos 20 años. EE. UU. toma sus medidas, pero en la proporción que los estados se sienten en la necesidad de sobrevivir económicamente, tomarán cada uno las suyas soltando las dependencias comerciales. Algo que en su conjunto, será de efecto en aislamiento para Estados Unidos. Con lo que se puede ver que no todo será malo para América Latina, como no todo será, ni es, de buen presagio para EE. UU.