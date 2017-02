El libro del cardenal Brenes

Con el título “TÚ ME HAS ENVIADO” se ha publicado el libro de Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, cuarto arzobispo de Managua y segundo cardenal de Nicaragua, en el cual nos habla sobre su vida, su pensamiento y su misión. Desde su nacimiento, su vida de niño, de joven, el desarrollo de su vocación, su paso por el seminario, sus recuerdos de México donde cursó estudios de filosofía y teología, y de Roma donde se especializó en teología dogmática.

Un libro lleno de anécdotas amenas contadas con tanta sencillez y naturalidad que el lector siente que está conversando con el Señor Cardenal quien expresa sus sentimientos y sus ideas dejando un testimonio para la historia.

Leemos sus experiencias como sacerdote, párroco, obispo auxiliar de Managua, obispo de Matagalpa, arzobispo de Managua y cardenal de la Iglesia, así como sus experiencias vividas con Su Santidad San Juan Pablo II, con el hoy papa Emérito Benedicto XIV, y con el papa Francisco a quien le une una fuerte amistad y especial cariño. No menos importante es la parte final en que se recoge la opinión que tienen sobre el cardenal Brenes cada uno de los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de algunos sacerdotes colaboradores del señor cardenal, laicos católicos, religiosos de vida consagrada y familiares.

He tenido el honor de ser un instrumento para llevar a las manos de miles de nicaragüenses y quién sabe de cuántos extranjeros, la vida, pensamiento y misión del cardenal Brenes. Él me concedió –después de insistir por mucho tiempo- entrevistarlo para producir esta obra que ahora está a disposición de quien quiera conocer mejor al Cardenal. Fue una conversación amplia, de varias sesiones en las que hice todo tipo de preguntas a Su Eminencia. Sus respuestas son el contenido del libro que por eso es de él, no mío. Él es quien habla, responde, cuenta, aclara, profundiza, reflexiona y orienta en esta obra. El señor cardenal ha querido que su libro esté accesible para todos, especialmente para los fieles católicos de las parroquias de su arquidiócesis y de Nicaragua. Por eso su libro –que no tiene ningún fin comercial o lucrativo- se adquiere por apenas cien córdobas (unos tres dólares). Precio que apenas cubre el costo de un libro tan bien impreso de 180 páginas y más de 30 fotos a colores en papel de primera calidad. Puede adquirirse –entre otros sitios- en la librería de la Catedral de Managua y en la Curia Arzobispal (en Las Sierritas).

A medida que fui entrevistando al cardenal Brenes fui viendo con más claridad por qué despierta tantas simpatías esta persona sabia y a la vez humilde, extraordinariamente bien preparada pero sencilla, muy importante y al mismo tiempo accesible, un intelectual bien instruido que sabe expresarse con palabras simples y claras. Confirmé su calidad de pastor que es también padre, hermano mayor y amigo. Una persona de actitudes y posiciones equilibradas, balanceadas, con la gran virtud de la prudencia; cualidades necesarias –quizá imprescindibles- para dirigir la Iglesia en su arquidiócesis y como figura principal de la Iglesia en Nicaragua, un país que no hace mucho vivió dos guerras civiles que causaron 65 mil muertos y 150 mil heridos y mutilados; un país –en algunos sectores políticamente polarizado- donde todavía hay personas que sienten heridas no sanadas totalmente; con una feligresía muy heterogénea formada por católicos con diferentes posiciones políticas, donde cada cual es generalmente muy apasionado en sus opciones partidistas. Mantener unido este rebaño –según mi apreciación- es el trabajo más difícil para este pastor, que lo logra con la prudencia y sabiduría que da el Espíritu Santo.

Abogado, periodista y escritor.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com