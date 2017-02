El cuaderno de Hule Negro

Así fue bautizado por Antonio Oliver Belmás, clasificador de los documentos conservados de 1916 a 1956 por Francisca Sánchez del Pozo (1882-1963), una pieza significativa del archivo Rubén Darío, custodiado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Se trata de una edición en dos pequeños tomos, realizada en forma artesanal por el taller de Claudio Pérez Míguez en Madrid. Su tiraje se limitó a cien ejemplares numerados y firmados por el editor. El que donó el pasado 6 de febrero René González Mejía ––en nombre del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica–– al Museo y Archivo de León corresponde al ejemplar número 37.

El primer tomito reproduce facsimilarmente el original y el segundo un texto introductorio de Rocío Oviedo Pérez de Tudela, quien tuvo a su cargo la lección inaugural en el reciente décimo quinto simposio internacional sobre Rubén Darío, coordinado por la fervorosa e incansable dariana leonesa María Manuela Sacasa de Prego. El Cuaderno… fue catalogado dentro de la carpeta 6 y su redacción se ubica durante 1906 y 1907, entre dos viajes de su autor: a la isla de Mallorca (el primero que hizo) y a su patria natal, permaneciendo a ella entre finales de noviembre de 1907 y principios de abril de 1908.

En relación a su contenido, las distintas páginas muestran la actividad creativa de Darío y la familiar. En efecto, El Cuaderno… ofrece dibujos infantiles coloreados en las cubiertas internas, bastantes posteriores, ya que Rubencito Darío Sánchez, el único hijo que sobrevivió de los tres que tuvo el poeta con Francisca, era por entonces un bebé recién nacido. También presenta garabatos trazados por encima de los manuscritos del poeta.

El más importante de ellos es un borrador incompleto y con variantes del cardinal “Poema del otoño”: una reflexión sobre el inexorable paso del tiempo y la necesidad de gozar la existencia. Fue escrito el borrador de la página uno a la once, enumeradas en lápiz por Oliver Belmás. Ya Eduardo Zepeda-Henríquez analizó tales variantes inéditas de resplandeciente belleza. He aquí dos: Mas sabed que de amor fragante / Venus es luz; / mas es un divino diamante / Cristo en la Cruz. // Yo no sé en qué dulce horizonte / nunca he podido separar / a Cristo en su Cruz en el monte / y a mi Venus sobre la mar.

En las páginas 13 y 14 se halla el conocido poema “Canción otoñal”, en la 15 y 17 otras estrofas del “Poema del otoño”, lo mismo en la 19 (las 12, 16, 18, 20 y 21, en blanco); en la 23, 24 y 25 estrofas varias; en la 26 el poema “Oblación”, en la 27 tres estrofas más con dedicatoria al poeta colombiano Eduardo Carrasquilla Mallarino, compañero de Darío en el viaje a Nueva York de regreso a España; en la 30 otras tres estrofas del mismo tipo; en la 31 una más; en la 32 un soneto y en la 33 otro. En la 35, tres versos, pero se encuentra rota y arrancada en su mayor parte.

En la página 38, Darío escribió un soneto sobre las carabelas de Colón, que “iban sin rumbo sobre el mar”; la 39 es blanca y la 40 contiene claves para radiogramas remitidos a Francisca, mejor dicho siete palabras con sus respectivas significaciones: Val (Estoy bien), Fran (Muy bien. Hay fondos); Ma (Mal. Envíame lo que puedas); Bien (Quedo de Ministro); Fe (Tengo que ir a Nicaragua); y Voy (Salgo para París) y Luz (Todo muy bien. Tranquila).

Finalmente, de la página 41 a la 59, en orden inverso, se localiza un fragmento del capítulo 4 ––transcrito con su caligrafía campesina por Francisca Sánchez–– de la crónica novelada En la isla de oro. No olvidemos que ella acompañó a Darío en ese viaje a la mayor isla de las Baleares.

En fin, como afirma Oliver Belmás, “este cuaderno de hule negro atravesó el Atlántico con el poeta en 1907, estuvo en Panamá y en muchos lugares de Nicaragua, entre ellos la Isla del Cardón, y volvió a España con su dueño”. Allí permanece. Y allí ese tesoro espiritual se ha reproducido para deleite de bibliófilos, en conmemoración del centenario de la muerte de su autor, para nosotros el más grande español de América y el más grande americano de España.