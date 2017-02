La Nica Act, una propuesta del pasado

La Nica Act, de ser aprobada, vendría a restringir, condicionar o bloquear los préstamos internacionales, que de por sí ya vienen condicionados y son fondos de desarrollo utilizados para carreteras, puentes, puestos de salud, hospitales, electrificación, acceso al agua y la mejora de las redes de aguas sanitarias, puertos, en fin, el progreso y desarrollo de un país.

Da tristeza ver como algunos nicaragüenses que no viven en Nicaragua y que no piensan vivir aquí, sean los primeros en solicitar y cabildear para que se convierta en ley. Un cambio en los gobiernos no se hace con presión económica, si no miremos el increíble legado que dejó el presidente Obama en Cuba, flexibilizó unas relaciones y un embargo que era condenado por todo el mundo en la ONU.

Esta iniciativa de ley es impulsada por los congresistas de origen cubano Ileana Ros -Lethetinen (republicana) y Albio Sires (demócrata). Qué lástima que precisamente sean hermanos latinoamericanos los que quieran imponer a nuestro país una camisa de fuerza económica, que lo único que va a lograr es crear pobreza, emigración, hambre e inestabilidad social.

Los dos congresistas nacieron bajo el régimen de Fulgencio Batista, que gobernó Cuba en su último período como dictador de 1952 a 1959. Quiere decir que la congresista Ros y el congresista Sires tenían, respectivamente 7 y 8 años, en el momento en que se da la Revolución cubana.

En 1962, la congresista Ros Lethetinen tuvo que salir lamentablemente de su país, por la razón que haya sido, es bien duro abandonar su tierra, igual me imagino le pasó al congresista Sires. Me cuesta entender cómo después de 58 años de sufrimiento del pueblo cubano, después de que el mismo Congreso aprobó la Ley pies secos, pies mojados, que daba beneficios de nacionalidad a todos aquellos que se arriesgaban a morir para llegar a los Estados Unidos, se siga con la misma retórica que solo daño y atraso ha causado.

Después de 58 años de ver las necesidades y los cientos de muertos de nuestros hermanos cubanos, vemos que las medidas y sanciones económicas no hicieron ningún cambio en la dirección política de Cuba, al contrario fueron estrangulando al pueblo hasta la desesperación y animados por los cantos de sirena The Land of the free, animaban cada vez a más cubanos a arriesgarse por un sueño.

¿Por qué no permitieron o por lo menos intentaron que la libertad y la democracia prosperara en Cuba? ¿Por qué no usaron el diálogo y el acercamiento? En lugar de la invasión, el embargo y todas las técnicas que la CIA, pensaba eran las correctas para lidiar con un país que buscaba su propia identidad y más bien aceleraron el acercamiento al bloque soviético.

Por qué ahora después de ver lo obsoleto de todas estas prácticas y de todo el mal que le causó a la gran mayoría de cubanos, ahora nos quieren dar la misma receta en pleno siglo XXI, no se han dado cuenta los congresistas que eso no va a cambiar en nada las cosas y al contrario, radicalizan las posiciones y dañan a los más pobres.

Al final, los grandes perdedores van a ser el Gobierno de los Estados Unidos y ustedes señores del Congreso; es difícil concebir que en un mundo de libre comercio, libre comunicación y libre movilización, ustedes están levantado muros y vallas, que nunca han detenido a nadie, pero lo peor es que están construyendo un muro mental y una forma de pensar medieval que no tiene cabida en un mundo cada vez más libre, más solidario y más unido.

Estamos haciendo un gran esfuerzo por entendernos, pero dejen que lo hagamos nosotros, a través del consenso, no podemos jamás cerrar la puerta al entendimiento y a la inteligencia, tenemos y debemos dialogar sin cansarnos, la última vez que renunciamos a él nos costó 10 años de guerra y 50,000 nicaragüenses muertos, ya no queremos ni uno solo más, solo queremos tener una oportunidad con dignidad para vivir en paz.

Director ejecutivo

Fundación Centro Empresarial Pellas