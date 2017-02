Completo-incompleto

En la vida y en el transcurso de la misma hemos estado frente a frente con muchas oportunidades, opciones, metas y logros que son objetivo principal para poder sentirnos a gusto, sabiendo que pudimos hacer algo que anteriormente nos prometimos con entusiasmo.

Pero de igual manera que podemos cumplir estos logros, también podemos fracasar y abandonarnos en un sentimiento de inútil, bueno para nada. Fallar en ocasiones así nos hace reflexionar, pero lo interesante son esos momentos antes del fracaso, donde estamos decidiendo si actuar o no ante las situaciones, en donde vemos si podremos o no cumplir las metas, en donde sentimos angustia previa al fallo total.

Pero, ¿por qué ocurren estas cosas?, ¿Será que nos aburrimos de seguir el trayecto hacia la victoria, a veces estando tan cerca y tan lejos?, ¿O llegamos a un determinado tiempo donde aceptamos nuestra derrota?, ¿O desde un inicio nos damos cuenta del error cometido y dejamos nuestra vida al azar del tiempo?

Uno nunca sabe qué tan largo o qué tan cerca puede estar de cumplir sus promesas, siempre hay inconvenientes de por medio actuando a destiempo. Lo sabemos como jóvenes.

Pero el entusiasmo y motivación ayudan demasiado a seguir con el sentimiento de querer ganar contra la competencia de nosotros mismos. Sabemos que cometemos errores y que los podemos corregir, y que aprenderemos de ello, pero esa no es razón para querer caer derrotado en la batalla del coliseo, donde nosotros somos el romano, los soldados nuestros némesis, los obstáculos serán la suerte que tengamos y las complicaciones, el campo es donde actuamos, donde nos movemos y donde haremos todo lo posible, los emperadores son los que no esperan nada de nosotros, esos que piensan que fracasaremos y caeremos muertos para ser el almuerzo del león.

¿Por qué uno decide fallar? Al final es decisión de cada quien, pero está mal vendernos a nuestro propio pensamiento de conformismo e incompetencia. Ver a unos amigos derrumbados en el pesimismo me motivó a tocar este tema.

Alejado de la historia, vemos en la actualidad ejemplos de personas que por más problemas que tuvieron, lograron cumplir metas que se prometieron en momentos de angustia y aflicción, logros que los pueden sacar de la miseria y poder tener una vida más agradable.

Un vivo ejemplo de este hecho es un señor que viaja de ruta en ruta por las calles de Managua tocando un acordeón. Lo que lo diferencia de los demás capaces de tocar este instrumento es que este hombre de longeva edad es ciego y está acompañado de un muchacho que lo ayuda a abordar y desabordar los buses.

Toca, se hace oír y mientras camina por los pasillos de los buses, con una mano va recolectando lo que las personas humildes le dan, con la otra medio se sostiene para no caer al suelo y va agradeciendo cada vez que las monedas tocan la palma su mano. No es digno de pesar, sino de admiración y respeto.

Otro claro ejemplo es Tony Meléndez, el hombre que a pesar de nacer sin ambos brazos, es un gran artista con un gran talento para poder tocar la guitarra con los pies. Reconocido no solamente en Nicaragua, sino también en muchos otros países donde las personas se asombran y se ven conmovidas por la trágica vida de este personaje.

Y muchas más referencias existen que nos cuentan que los problemas que nosotros, las personas completas y normales, a veces no suelen ser tan grandes como otros, y lo tomamos con exageración provocando que esas metas y logros que algún día nos propusimos, terminen como ideas mal escritas en un papel arrugado dentro del cesto de basura.

Miremos bien las cosas de nuestro entorno, y aceptemos que hay peores cosas que la que estamos pasando, y cualquier meta y objetivo no es imposible.

Como escribió alguien en las redes sociales, "el pan no está duro... duro es no tener pan, que l trabajo que tienes no es duro, duro es no tener trabajo, caminar a tomar el bus eso es duro, no; eso no es duro, duro es no tener piernas para seguir en la vida".