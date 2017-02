Renace un gesto de civilización

Se dice que la cortesía es una forma positiva y constructiva de la participación en la sociedad. De su ausencia tenemos rato de quejarnos todos, a diario, al notar su falta y sus consecuencias. Porque los eslabones que en ella se construyen o tejen entre los miembros de la sociedad no tienen, ni han tenido, un sustituto para reemplazarlos y hacer esa labor. Pero aun por extraño que nos parezca, se ha iniciado una práctica en los buses de Managua que hoy día resulta extraño en tanto no existe institución que haya asumido o se esté haciendo cargo de educar en esa línea de la cortesía.

Y puntualmente hacemos referencia al hecho de “ceder el asiento en los buses” a personas de la tercera edad, enfermos o mujeres embarazadas. ¡Sí! lo estamos haciendo, y no de hace mucho. Como por milagro se está multiplicado, contagiando, tiene unos meses para acá. Hoy en día de cada diez casos donde se amerita dar el asiento a una de estas personas, al menos en unas 6 o 7 situaciones se está cediendo. Hace un año si acaso pasaba era en 2 o 3 casos. Es decir, estamos cediendo los asientos de mejor manera y de manera más frecuente a las personas más fragilidad de nuestra sociedad.

Esto nos indica que algo nos está transformando. Porque más allá de la cortesía, pasando ineludiblemente por la cortesía; y de la comodidad, pese a que implica ineludiblemente la propia incomodidad: algo renace en nosotros como sociedad. Y es que esta sociedad globalizada y de masas; carece y padece hasta hace poco de ello. Donde habíamos jubilado, caducado, o para mejor comprender se diría que por el desuso se nos había “atrofiado” el músculo personal que ha tenido que ver con la cortesía en nuestro cuerpo y mente. Estábamos dejando en el patio de la casa estos actos, prosperando el desentendimiento y la grosería en los vínculos de contactos sociales. Pero la cortesía es, y seguirá siendo, síntoma de un “sistema de civilización” y “humanización”; de consideración con los otros, de reconocer derechos y existencia de los otros.

De la otredad. Esto es, debe entenderse, como un sentido de estar asumiendo como sociedad un sentimiento de protección y apoyo que habíamos perdido, y que es trascendente en su importancia. No está a mano la estadística, pero si funciona la observación por constatación de nosotros mismos como ciudadanos. Bienaventurados hemos de ser cuando y cuantas veces lo estemos haciendo. Por la implicancia y trascendencia del gesto dentro de la sociedad y en nuestra historia. Una muestra de recuperación en pequeños actos y gestos, del humanismo que nuestros viejos hicieron y nos enseñaron; que persistieron en transmitirlo. En donde por lapsus de triste modernidad deformantes hemos relegado.

Estaba quedando el individualismo marcado en hierro candente en nuestra alma y memoria. Y si esto está pasando así, bendito sea el tiempo pasado que nos está regresando en su fase positiva. Pese a lo positivo, nos late el temor que este suceso de milagro de respuesta social resulte temporal o sufra un retroceso a la fase inicial donde se reclamaba su ausencia. Más nuestra apuesta es de esperanza a mantenerlo, consolidarlo y ampliarlo. Que asumamos desde la casa la educación, igual que nuestros abuelos, a la cortesía. Tristemente este hecho no se ha extendido a los conductores de buses, solo en casos excepcionales. Esto es gesto de luz en nuestros corazones; es solidaridad, respeto y amor individual. Gesto que en su pluralidad es acto social. Verlo hacer, invitar a hacerlo uno mismo.

Ninguna de estas personas al recibir el asiento pregunta de qué religión eres; pero nosotros al hacerlo estamos mostrando qué están haciendo nuestras creencias, la religión en nosotros. Esto no solo es lo importante. Un recordatorio, por otro lado, a quien recibe el asiento a dar las gracias a quien lo cede; con lo que estarían fomentando a repetirlo para con otros. Nosotros cedemos un asiento que se necesita, y otro hará lo mismo por alguien que nos es cercano en el momento que no estemos cerca para hacerlo nosotros. Una forma de retribución social. Es un ojo por ojo en el dar y no de quitar.

Y aunque no sea este el motivo por el que se debe ceder un asiento; si será esta parte de una “recompensa”, si por ese nombre hemos de llamarle. Al final nos renueva como sociedad si logramos mantenerlo y ampliarlo. La educación y cortesía abre las puertas en la sociedad, y nos hace renacer una civilización: no estaba muerta, solo olvidada o dormida. Bendito recuerdo que nos renace a los nicaragüenses.