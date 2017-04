En el centenario de Fátima: cantemos por la paz

Hace 100 años, un 13 de mayo de 1917, en el momento que se vivía la cruda y sangrienta Primera Guerra Mundial, tres niños (Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto), como era su costumbre, fueron a pastorear sus ovejas en Cova de Irías, cerca de su pueblo natal en Fátima (Portugal). Ellos pertenecían a un mundo rural, pobre, y analfabeto en su gran mayoría. En ese momento esos niños vieron lo que Lucía describió como una mujer “más brillante que el sol”, de traje blanco, que traía un manto incrustado de preciosos bordes dorados, cargando entre sus manos un rosario. Fue la primera de las seis apariciones que concluyeron el día 13 de octubre de 1917. Última en las que les reveló su identidad: “Yo soy la Virgen del Rosario…”. Una vez que vieron aquella primera vez a tan bella mujer, Lucía pidió a Jacinta (la menor de los tres) que no dijera a nadie, respondiendo para darle tranquilidad: “No lo diré, quédate tranquila”. Promesa que solo duró unas horas, y que al romperla dio inicio a un mar de interrogatorios

prolongados ante la incredulidad de sus padres y el cura de la aldea del pueblo de Fátima. De esos tres niños, dos murieron al poco tiempo (Francisco y Jacinta Marto), con el anuncio de la Virgen que se los llevaría. Quedando Lucía con la misión de guardar los secretos revelados y advertir al mundo de sus mensajes en su tiempo; ella murió a los 97 años (2005), dejando escrito el libro: “Memorias de Lucía”. Contrario a lo que se podría creer y pensar en cuanto que fue lo que más pudo asombrarle sobre las revelaciones (como el intento de asesinato del papa Juan Pablo II), que de hecho han despertado la curiosidad de moros y cristianos, ella ha dejado transcrito que lo que realmente más le llegó de los encuentros con la Virgen, fue escuchar de ella sus últimas palabras que narro de la siguiente manera: “Y tomando un aire de tristeza la Señora Virgen dijo estas últimas palabras de las apariciones: “Que no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido". Fue en la tercera aparición que les dijo: “Es necesario rezar e

l rosario para que se termine la guerra…”, y en la quinta aparición anunció el fin de la Primera Guerra Mundial (finalizó en 1918). En las indicaciones, la Virgen invitó a orar con el corazón en familia, a rezar por la paz en los hogares y en nuestra sociedad. Y en ellas “los fieles deben meditar cada día sobre la vida de Jesús recitando el Santo Rosario”. Y en ello: “De modo particular, hijitos, quiero acercarlos más al Corazón de Jesús. Por eso hijitos, hoy les invito a la oración dirigida a mi querido Hijo Jesús, para que todos sus corazones sean de Él…no pido nada para mí misma. Al contrario pido todo para la salvación de sus almas…”. Luego en las recientes apariciones en Madjugorje ha indicado: “…les pido en particular que oren por los jóvenes…”. La Virgen llamó a no rodearnos de tanta riqueza, tantos lujos, y ser más amigos de la Santa Pobreza y del silencio; entendiendo este como el no hablar mal de nadie, huir de quien hable mal de otros; tener mucha paciencia, porque es la paciencia la que nos lleva

al cielo. Lucía escribió antes de morir que “los castigos predichos por nuestra señora en el tercer secreto ya han comenzado”, lo que significaba que hoy estamos viviendo el tercer secreto, advirtiendo que “es la fe misma la que está siendo atacada”, indicando los capítulos 8 y 13 del Apocalipsis. Lucía dijo que poco antes de partir la Virgen expresó : “…Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que le pidan a Ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Corazón Inmaculado de María, que pidan por la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios le confió a Ella…”. Fátima cumple su centenario el 13 de mayo del 2017, anunciando el Papa desde el Vaticano que en mayo se beatificará a Francisco y Jacinta Marto. El Teatro Rubén Darío, en su centenario, en el momento que atormenta el ruido de una guerra mundial, acogerá un “Conciert

o por la Paz Mundial" este 20 de mayo, cuyos fondos se utilizarán en la mejora de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en la colonia Centroamérica.