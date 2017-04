Francia se enrumba hacia un gobierno de cohabitación

Las recientes elecciones presidenciales en Francia han provocado un conjunto de hipótesis sobre lo que podría pasar en ese país después del 7 de mayo, fecha de la segunda vuelta electoral, en la que ya casi se da por un hecho irreversible la victoria del centrista liberal, esa es una de tantas etiquetas colgadas a Emmanuel Macron, ganador sobre la candidata Marine Le Pen, del Frente Nacional (FN, extrema derecha), que obtuvo su mejor resultado desde su fundación hace 45 años con más de 7 millones de votos. Francia está en ruta hacia su derechización tras quedar la izquierda fuera de la contienda a pesar del increíble ascenso que experimentó en pocas semanas el candidato de France Insoumise (Francia Insumisa), Jean Luc Mélenchon, que hizo una remontada espectacular hasta ubicarse a escasas décimas del tercer puesto.

Con tan solamente dos semanas entre la primera y la segunda vuelta, los conocedores de la cultura política de Francia, los expertos, las firmas encuestadoras, que en esta ocasión acertaron en general sus pronósticos sobre los resultados, académicos y hacedores de opinión, reafirman que Macron será el próximo presidente de Francia con 39 años cumplidos. Además, asumen que el “populista” de derecha, otra categoría política para Macron, ganará de forma contundente ante el miedo que irradia la candidata Le Pen por su xenofobia, su antieuropeísmo y sus posiciones firmes y claras antiinmigración. Esta combativa mujer es, sin lugar a dudas, la encarnación y un verdadero símbolo de la extrema derecha.

El fantasma de lo acontecido en 2002 no parece quitarle el sueño a Le Pen, la dama de hierro de la derecha francesa.

En aquella fecha su padre, Jean Marie Le Pen, fundador del (FN) provocó un cataclismo político en Francia y Europa al obtener en las elecciones de ese año el 17% de los votos, tan solo dos puntos por debajo del candidato republicano de derecha, Jacques Chirac con quien se midió en segunda vuelta. La izquierda cerró filas alrededor de Chirac para impedir que el veterano político apologista de crímenes de guerra y negacionismo llegara al Elíseo. La victoria de Chirac fue inobjetable con el 82%, mientras que Le Pen lograba el mismo porcentaje logrado en la primera vuelta.

Los socialistas debilitados en extremo luego de conseguir su peor resultado desde la fundación de la V República a finales de la década de los años 50, apenas se quedaron con un poco más del 6% de los votos. En la acera de enfrente, (Los Republicanos) se aferró al ex primer ministro, Francois Fillon, la más viva expresión del declive de la derecha gaullista, hizo campaña envuelto en varios escándalos de corrupción, no obstante, obtuvo el tercer lugar a escasas décimas del 20% de los votos. Ambas formaciones políticas han orientado a sus bases que apoyen a Macron para frenar a Le Pen. De llegar a la presidencia, este candidato atípico que cuenta con el respaldo de las élites europeas, no se ve a corto ni mediano plazo que emprenda una serie de transformaciones sociales para mejorar las condiciones de vida de millones de franceses por su enraizada formación profesional. Macron no se define ni de izquierda ni de derecha sin embargo, ha manifestado posiciones tolerantes hacia la inmigración y los musulmanes además de ser un europeísta convencido.

Con sus resultados Mélenchon ha rejuvenecido a la izquierda y dado aires frescos a su movimiento que se ha ganado un importante espacio político. Ha pedido a sus simpatizantes seguir unidos que se interpreta como guiño a las elecciones legislativas de junio próximo, convencido de que Francia se encamina hacia un Gobierno de cohabitación, típico de regímenes semipresidencialistas, en donde el jefe de Estado no tiene la mayoría legislativa. Es decir, en junio la Asamblea Nacional elegirá a un Primer Ministro, posiblemente ajeno a la formación política de Macron. Mélenchon llamó al casi medio millón de personas registradas en su vigoroso movimiento a pronunciarse sobre los últimos acontecimientos políticos del país pero que eviten hacer pública su postura para la segunda vuelta.