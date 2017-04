De todos los libros que he leído en el transcurso de mi vida, hay uno que me ha impresionado de sobremanera por su estilo y su lenguaje sencillo y directo al abordar temas tan complejos y controversiales como la inadvertida pero segura presencia de Dios en nuestras vidas.

El libro está escrito por el filósofo italiano católico Carlos Carreto, autor del que escuché hablar por primera vez en una charla cristiana impartida por el escritor nicaragüense Harvy Agurto quien me motivó a buscar su bibliografía y legado espiritual.

No sé por qué razón el nombre de Carlos Carreto entró en mi cerebro como una chispa que no se apagó. No tardé en darme cuenta que este escritor católico no goza de mucha simpatía en los oráculos del Vaticano, quizás porque sus testimonios son más contundentes que las interpretaciones doctrinales de los sabios. O seguramente porque aprehendió la esencia de la filosofía cristiana.

Su título es una pregunta que siempre ha rondado mi mente: ¿Por qué Señor? y recoge las inquietudes más íntimas del hombre y su relación accidentada con Dios a través de los siglos. Es la gran pregunta que millones de seres humanos nos hacemos a diario ante tanto dolor y tragedia que ocurre en el mundo sin que aparentemente Dios no haga nada.

Esta pregunta, tantas veces escuchada, ¿Por qué Señor? es respondida por Dios luego que Carreto alcanza a conocer su personalidad en la locura de la cruz después de pasar treinta años en el desierto.

“ ...Y aquí he comprendido el porqué de tanto sufrimiento, de tanto dolor en el mundo”. No es Dios quien nos ha mandado el dolor, somos nosotros quienes lo hemos querido, quienes lo hemos elegido”, dice Carreto. Y concluye con una frase contundente: “¡Es terrible el amor de Dios cuando se cruza en el camino de nuestra salvación!”.

¿Qué quiere decir esto? Que Dios es capaz de todo por amor. Que Él nos hace añicos, nos destroza con tal de no perdernos. Y la única manera de no perdernos es hacernos sufrir. Pero no es un sufrimiento estero, no es un sufrimiento estéril.

Sufrir es la vía para conocer el amor de Dios. Pero esta vía, este camino, suena a masoquismo y es inadmisible para millones de católicos que se han quedado en prácticas ritualistas y lecturas superficiales de las Sagradas Escrituras.

Sin embargo, Carreto va más allá aún al afirmar que con Jesús crucificado nace el primado del martirio, porque la luz que brota del amor es la sed de martirio. Es un martirio que te hará sufrir porque debes renunciar a todo para alcanzar y comprender al fin el amor de Dios.

“Hoy tu martirio será el desapego de tus riquezas. Y tú tendrás que desprenderte de ellas si quieres ser feliz, porque las riquezas te oprimirán, sobre todo viendo que tu hermano pasa hambre”, señala el filósofo italiano.

Carreto invita al cristiano a renunciar a todo y entregarse al verdadero amor que está en el sufrir junto a los demás las tragedias de la vida. “¿Y les parece escandaloso sufrir un poco? No, hermanos. Pregúntense el porqué de lo contrario: pregúntense cómo es posible vivir en el egoísmo y en la prepotencia”.

Reconozco que Carreto quebró mis paradigmas cristianos. Comprendí que Dios quiere más sacrificio y menos ritos. Menos reuniones eclesiales y más permanencia con los necesitados. Más líderes religiosos preocupados por la pobreza que por las ofrendas. Más acción pastoral que ritos institucionales. Más amor y menos hipocresía.

Después de leer a Carreto, el filósofo contemplativo, no me queda otro remedio que reformar mi relación con Dios, hasta el momento pobre y limitada. Es la hora de pasar a otro nivel de dimensión espiritual. Abandonar los ritos y algunas acciones comunitarias, y sumergirme en su humanidad, hacer mío el sufrimiento de los demás y amar más al prójimo, sin condiciones, sin miramientos, para sufrir menos. Ahí está la fórmula.

Invito a mis amigos católicos a leer ¿Por qué Señor?, y pese a que es un libro que ya tiene más de 30 años de haber sido escrito, su mensaje sigue siendo novedoso, revolucionario y hasta incómodo para aquellos que se consideran los oráculos del cristianismo. El mensaje de Carreto es tan antiguo como nuevo: Hay que amar más para sufrir menos. Ahí está la clave para conocer a Dios y terminar de conocerse a sí mismo.

Managua, 25 de abril de 2017.

