Construyamos, pero no destruyamos

Se avecina una nueva reconstrucción en la capital --bárbaro, genial--, no oculto mi encanto. Managua va a estar ataviada de tanta belleza. Un nuevo rostro a la novia del Xolotlán. ¡Salud, pues!

La Alcaldía de Managua recientemente anunció que invertirá C$225 millones en drenaje y mantenimiento para el uso exclusivo de los peatones. Se edificarán amplias paradas de buses interurbanos, áreas verdes y puentes peatonales en las zonas más populosas de la pista Juan Pablo II, incluye además la construcción de una novedosa ciclovía en la carretera.

Esto evidentemente se merece un aplauso, pero mucho más que ese progreso y rostro para Managua, no se debe descuidar tampoco nuestros recursos naturales. Señores, esto no puede ser. Les doy un ejemplo y espero me respondan los ambientalistas y científicos. Matar uno de los árboles más antiguos de la capital, como el que estaba frente donde fue el Hospital Fernando Vélez País para construir el paso a desnivel, ¿no es acaso un delito?, ¿era necesario desaparecerlo? Inafor calló, pues ese coloso árbol tenía más de cien años y el hacha criminal lo mató, opino que esto significa poner en peligro más a nuestros árboles y no es que trate de intervenir en eso, ¿qué se debe hacer para evitarlo? Aquí algunas recomendaciones que me hicieron algunos amigos ambientalistas como parte de la responsabilidad compartida entre la sociedad y las autoridades como el Marena y la Alcaldía de Managua: deberían reforestar corporativamente.

Cada vez que se construyan obras como este gigantesco proyecto, y en esto hay que tener cuidado, porque Managua se va quedando sin sus cuencas hídricas producto del desorden en las construcciones -según los especialistas-, hay que plantar y no deforestar.

También un estudio de juventud y ambiente de América Latina dice que “la tasa de deforestación mundial equivale a perder 20 campos de futbol por minuto”. ¿Qué tal?

Quiero recordar una de las frases célebres de Martin Luther King: “Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo, hoy todavía plantaría un árbol”. Señores, “el industrialismo nos está matando”. Por otro lado, ante la llegada del invierno la gente en las calles se empecina en tirar las botellas y bolsas plásticas y estas bolsas o embalajes que se tiran a las cunetas evidentemente con las correntadas de aguas, provocadas por las fuertes lluvias, van a caer a los manjoles y cauces, por lo tanto no son los vendedores los responsables de que esto suceda, son los consumidores que una vez que se toman el agua o las bebidas gaseosas desechan estos recipientes que van a parar al lago.

Es sabido también que representan un peligro para el medio ambiente y contaminamos más nuestro lago Xolotlán, por último, concienciar a los consumidores para que utilicen contenedores reutilizables que hay en las paradas de buses y bahías.

Es el rol del Estado, combatir la incultura de la gente y por la inusual campaña de publicidad por parte de las autoridades edilicias en no destinar un presupuesto, pues los reales --creo-- como decimos en buen nica, “no están pegados al cielo”.

Una triste realidad de la que no somos conscientes en nuestro día y que tiene dramáticas consecuencias en el medio ambiente. ¿Saben cuántos años tarda un plástico en degradarse, en las profundidades del mar? 400 años, imagínense ustedes un poco más de seis generaciones de la humanidad, seríamos pioneros al emprender esta medida para que los managuas tengamos una ciudad bonita y limpia.