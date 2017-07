Transformación digital: cómo utilizarla a nuestro favor

En la economía actual, las industrias están siendo sacudidas por la transformación digital, un concepto explorado por el economista Klaus Schwab en su libro titulado La Cuarta Revolución Industrial. Sin embargo, como señala PwC en su informe IQ Digital 2017, “las empresas no han podido adaptar las nuevas tecnologías lo suficientemente rápido como para mantenerse en ventaja al cambio constante”. Al retrasar el cambio, las empresas se arriesgan a perder su cuota de mercado o fracasan en conjunto, lo que en muchos casos se traduce en la pérdida de puestos de trabajo.

Ya sea un gerente o un colaborador único, como individuos, cuanto más entendamos acerca de las nuevas tecnologías y cómo pueden moldear y mejorar nuestros negocios, mejor podremos ayudar a nuestras compañías a adoptar nuevas tecnologías y tener éxito. Pero, ¿cómo podemos hacer esto?

Adoptar nuevas tecnologías a medida que vienen

Tomar un enfoque de aprendizaje para tratar de pensar cómo una tecnología en particular puede hacer nuestro trabajo más fácil, y alejarnos del miedo de ser sustituidos por la automatización. Al adoptar tecnologías, podemos convertirnos en expertos y mantener la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, durante el despliegue de un nuevo software, los que se convierten en los primeros adoptantes de la tecnología a menudo se convierten en los guías del cambio, lo que les da la oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo e ir más allá de sus funciones de trabajo para enseñar a otros. Estas habilidades de liderazgo son parte de las llamadas habilidades blandas que permitirán a los individuos mantenerse relevantes en un mercado de trabajo en constante cambio. Ser un súper usuario puede realmente traer nuevas oportunidades y en el peor de los casos, si terminamos teniendo que buscar un nuevo trabajo, tendremos una nueva habilidad y conjunto de herramientas para poner en nuestros currículos.

Comprender cómo se está dificultando nuestro negocio

Las empresas todavía están luchando con esto, no todo el mundo tiene una respuesta, pero al adoptar nuevas tecnologías podemos acercarnos a ellas. Podemos ser los que tienen la gran idea que mantendrá nuestra empresa o mercado de trabajo relevante. También podemos predecir más rápido cuando las cosas no van bien en nuestro negocio y llegar a una estrategia de salida. En el caso de las tecnologías en la nube, en muchas empresas la decisión de incluir la nube como parte de la cartera de negocios no fue pensada de “arriba hacia abajo” sino que, desde el principio, los desarrolladores fueron capaces de encontrar una manera más fácil y rápida de implementar soluciones y aplicaciones. No fue hasta que la tecnología se demostró confiable que la gestión decidió que fuese parte de los estándares de la empresa.

Ser flexibles

Así como las tecnologías siempre están cambiando, también cambian los puestos de trabajo. Es importante que entendamos profundamente nuestras habilidades comercializables y cómo estas pueden transferirse a nuevos empleos y otras industrias. El cambio es cada vez más estresante, sin embargo, cuanto más preparados estemos, tendremos mayor capacidad para hacerle frente. Dicha flexibilidad es clave para que la gente tenga éxito en sus carreras y encuentre posiciones que satisfagan sus necesidades y expectativas. Un buen ejemplo de esto es la rápida proliferación de dispositivos móviles que nos permiten ahora trabajar desde cualquier lugar, hace apenas 10 años muchas de las transacciones complicadas que hacemos con nuestros teléfonos móviles no estaban disponibles, esto nos ha permitido crear un trabajo más flexible como el teletrabajo y aumento de la productividad, entre otros beneficios.

Aunque pueda parecer un poco sombrío, con el problema de la adopción de la tecnología se presenta también una gran oportunidad para las personas. No podemos evitar que la transformación digital suceda, solo podemos aprender a adoptarla y adoptar las herramientas que nos mantendrán empleados y prósperos.

* Estratega de tecnología para Microsoft.