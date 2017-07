Del pretexto de género a la degeneración humana

¿Hasta dónde nos está llevando a la fecha la Política de Género? La respuesta podría ser rápida y corta: al abismo de la humanidad. La pregunta admite un precedente de avance, realmente involución, de esta filosofía degenerativa en el ser humano. Pero mejor mostremos ejemplos como el dato de saber que hoy se están reconociendo 112 géneros bajo esa política. Cantidad que va en aumento en tanto que si a alguien se le ocurre otro, se incorpora. De manera que es historia “retrograda” contra la “modernidad”, según ellos, hablar de hombre y mujer solamente.

Es el caso de lo que pasó en Canadá; un hombre de 56 años, casado y con 6 hijos, que ha decidido ser transgénero (mujer) y que es también es transedad (con 4 años). Y que por haber muerto sus padres, ha sido declarado en abandono, siendo adoptado por una pareja de lesbianas que ya tenían otra hija adoptada.

Esta el caso de unos anglosajones en EE.UU., que han declarado que son transraza y desean ser afroamericanos, procediendo a realizar los implantes y modificaciones físicas a su cuerpo, y buscan padres adoptivos afroamericanos.

Algunos de esos nuevos géneros inventados nos dan un norte por donde van las cosas: 1.- Genero fluido; es un mix dinámico entre género. 2.- Transgénero no binario; cambio de genero pero no se identifica. 3.- Mismisidad; persona que se relaciona y satisface a sí mismo. En EE.UU. está el caso de una mujer que se casó consigo misma. 4.- Bigénero; que ocasionalmente usa prendas del sexo opuesto. 5.- Drag King; mujer que se viste como hombre. 6.- Drag Queen; hombre que se vista como mujer. 7.- Femme; se identifica como femenino. 8.- Genderqueer; que no tiene ni identidad de mujer ni de un hombre. 9.- Pangenero; identidad compuesta de muchos géneros. 10.- Transpersona; comunidad que difiere de la original. 11.- Transexual; que adquiere características de otro sexo. 12.- Transespecie; se consideran de género animal, haciendo las transformaciones como peces, gatos, perros, etc. Para tener mayor parecido con la especie animal con la que se identifican. 13.- Tercer sexo; ni con mujer, ni con hombre, ni con los sin género. Trans; viene de los transgénero. Two-Spirit; mezclan roles y ropas masculinas y femeninas. 14.- Personas de experiencia; son las personas que ha tenido un cambio de género, pero luego se han arrepentido. Femme Queen; mujer transexual que toma hormonas. 15.- Transgénero; que se diferencia de los géneros de mujer y hombre. 16.- Hermafrodita; reúne los dos sexos en una persona. 17.- Género Dotado; Cuando la capacidad de género supera la binaria. 18.- Female-To-Male; femenino pero con identidad masculina. 19.- Butch; marimacha o mujer que se identifica con los hombres; etc.

Es decir, ahora eres lo que te de la gana. Aunque la realidad muestra que la única manera que hacer y crear las familias y nazcan los hijos es: hombre y mujer. En cursos de género que se imparten en varias universidades, que van de meses hasta nivel de maestría; ha pasado que en su desarrollo algunos de sus alumnos han cambiado de un género a otro y es aceptado en el grupo como un acto de modernidad.

En Nicaragua últimamente estamos citando como que fuese agua la palabra “género” en colegios y universidades, bajo el paraguas de “libertad de género” y ser “inclusivos”. Transformándose estos centros consciente o inconscientemente en plataformas de destrucción de la fe de miles de jóvenes así como triturando de antemano, las estructura futuras de familias. Y la idea, acción y palabra que están implementando los ideólogos de género con respecto a la heterosexualidad es su “deconstruir” (en el Diccionario de la Lengua Española significa “deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual); de manera que se elimine y deje de existir una sociedad y cultura heterosexual (hombre y mujer) por ser “anacrónica”, a cómo ven anacrónica también el embarazo y la conformación de familias.

Sin temor a dudas hemos de afirmar que la batalla principal ideológica de nuestro siglo XXI es y será la lucha por la prevalencia de la sexualidad responsable. Siendo la gran mentira de estas personas el decir que se nace sin sexo definido. La realidad transexual debe ser tomada en cuenta de manera adecuada no ideologizada. Quienes parten que el ser masculino o femenino es discriminatorio y clasista llevan la sexualidad a la banalización. Cuando el tema de sexualidad en nuestros hijos es fundamental. Benigno Blanco dice: “Hemos de educar en la sexualidad con la naturalidad del amor”. Los líderes de género no comprende lo que destruyen porque simplemente, la verdad, no saben ni entienden en qué consiste formar una familia.