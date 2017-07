Organizaciones sectoriales en Nicaragua

Desde 2007, el gobierno central ha insistido en el “Modelo de Responsabilidad Compartida”. Más que una política pública se trata de la puesta en práctica de una dinámica integral en que la ciudadanía está llamada a trabajar constructivamente con la administración pública en los temas sociales. Esto lo remarca el propio Plan de Desarrollo Humano 2012-2016.

La vicepresidenta Rosario Murillo afirma que este modelo “nos está exigiendo a cada uno de nosotros promover la vida bonita, con salud, con educación, con identidad, con respeto a la Madre Tierra, cuidado del ambiente; y no solo comprender, sino aceptación y disposición porque sabemos que nos conviene a todos” (La Voz del Sandinismo, 10/02/13).

Aunque hay puntos de vista críticos válidos que debaten la eficacia de este modelo, a mi parecer, conviene auto-examinar qué tanto nos hemos implicado en los procesos de desarrollo local y, desde ahí, opinar.

El Artículo 4 de la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal (Ley 347) enfatiza que: “La finalidad del Inifom es el fomento del desarrollo institucional de los municipios en general, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la administración pública municipal, la promoción de la participación ciudadana y de las capacidades necesarias para los procesos de descentralización y desarrollo local”.

El Artículo 45 de la Ley de Servicio Civil y de Carrera Administrativa (Ley 476) obliga a todo funcionario público a “guardar relaciones con el público, la debida diligencia, consideración y respeto”. Como abogado municipalista he atestiguado cómo varios concejos municipales se abren a procesos de diálogo horizontal, aprendizajes e intercambio en apoyo a propósitos organizativos de sus municipios, casi siempre con base legal en la figura de “organización sectorial”, vigente en la Ley de Participación Ciudadana (Ley 475).

Una organización sectorial que tiene ámbito municipal, es de tipo gremial y nace a partir de un interés educativo, cultural, deportivo, social, etc. Estas organizaciones, junto con otros espacios de participación, coadyuvan en la gestión del desarrollo humano local, son registradas y certificadas por las municipalidades.

Cuando las organizaciones que he asesorado son apartidarias, están notarialmente constituidas y su razón de ser es el desarrollo humano local, las alcaldías no dudan en reconocerlas (Artículo 66, Ley 475) y, más aún, fortalecer relaciones con ellas para el bien común.

El municipalismo ha sido una escuela para mí. Por ejemplo: he acompañado diversas organizaciones de artesanos, grupos juveniles y colectivos culturales de Masaya, Nindirí y Teustepe; he apoyado a mujeres ceramistas de Somotillo y he vivenciado resultados positivos en favor de derechos de niños y niñas con discapacidad en La Concepción.

Sin embargo, hoy asesoro jurídicamente a padres, madres y pedagogas excepcionales en un proceso de incidencia para obtener el registro y el reconocimiento legal a favor de la Organización Sectorial “Ceiba”, una iniciativa de educación alternativa que, una vez que obtenga la certificación por parte del Concejo Municipal de León, podrá cumplimentar las obvias obligaciones legales ante el Mined, DGI y resto de instituciones. Cada caso es siempre un reto, una experiencia única.

* Abogado y artista multidisciplinario.