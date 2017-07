Abuso de publicidad en celulares

La publicidad en la vida moderna es una necesidad, tanto para los que ofrecen al público bienes y servicios que necesitan darlos a conocer para venderlos, como para el público que así se entera de la existencia de cosas que necesita, promociones, gangas y dónde puede encontrar algo que busca o que puede interesarle. Incluso, la publicidad puede —y debe— ser bonita, agradable y deseable. Pero a veces la publicidad se vuelve invasiva, como cuando uno busca páginas en internet y le aparece una página entrometida que anuncia algo y a veces hasta le estorba la vista de su pantalla, dificultándole su búsqueda; o como correos indeseados que se reciben en la cuenta de email y llamamos spam. Otras veces nos encontramos con publicidad desagradable, con imágenes inadecuadas; o publicidad que afea la ciudad, como cuando una calle se satura de mantas o en una avenida lucen demasiados rótulos abigarrados.

Actualmente sufrimos de un abuso de la publicidad en los teléfonos celulares. Por supuesto que el celular es un medio de publicidad legítimo y puede resultar muy efectivo, pero cuando implica un abuso para con el usuario, resulta contraproducente. A diario se recibe una gran cantidad de mensajes de las empresas de telefonía móvil en todos los celulares anunciando productos de diferentes empresas que quieren vendernos algo; además de los constantes mensajes promocionando servicios de las propias compañías telefónicas, ofreciendo tonos especiales, nuevos planes, participar en rifas, recibir ciertos beneficios si uno responde con determinada palabra o número, etc. Además de llamadas casi diarias de vendedores que ofrecen mejorar nuestro contrato o cambiar de empresa telefónica a cambio de obtener un contrato más favorable. También recibimos llamadas con anuncios grabados.

No es que ese tipo de publicidad en los celulares sea mala de por sí. A muchas personas incluso les puede interesar recibirlas. Pero el cliente o usuario debería tener la opción de decidir si quiere recibir o no recibir ese tipo de publicidad y que no le sea impuesta forzosamente. Por ejemplo, los bancos emisores de tarjetas de crédito suelen notificar por emails varias promociones mediante el uso de sus tarjetas: rebajas en restaurantes por ciertos días especiales o descuentos en determinadas fechas en diferentes establecimientos comerciales. Esto es útil y conveniente recibirlo, pero el cliente tiene la opción de no recibirlo, para lo cual hay una notita al pie de los anuncios que indican hacer clic para desuscribirse. ¡Bien por los bancos!

Pero las compañías de teléfonos celulares no permiten esa opción, aunque dicen que sí… Me explico: he ido a sus establecimientos de atención y servicio al cliente a decirles que no deseo recibir más publicidad en mis dos teléfonos —uno de cada compañía— y aunque me dicen que así sucederá, ¡sigo recibiendo la bendita publicidad! En una de ellas no hay modo de que me suspendan el servicio de correo de voz que no me interesa, ni me gusta cómo funciona porque es lento y hace perder mucho tiempo al usuario que desea usarlo (un verdadero ejercicio de infinita paciencia para escuchar y borrar cada mensaje). ¿Por qué no pueden eliminarme el dichoso buzón? He pedido que cancelen ese servicio, pero no hay modo. El problema es que si una persona me deja un mensaje y no lo atiendo, quedo como mal educado, igual que me obligan a ser descortés con el caballero o la dama que, cumpliendo con su trabajo, me hace salir de la ducha o me interrumpe un programa interesante de TV para atender su llamada de publicidad. En fin, ¡que

hay muchos abusos de las empresas telefónicas con la publicidad y los servicios que nos imponen y que no todos necesitamos!

Abogado, periodista y escritor

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com