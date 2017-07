Ideología de género elimina el sentido común

Suecia, que es uno de los países punteros y “modernos” en la política de género (señalando hasta donde se puede llegar con esto), ha sido testigo de una reunión de biólogos y educadores que han concluido que el considerar que los espermatozoides son activos y el óvulo pasivo (que espera la fecundación de un espermatozoide) es una visión machista. Por otro lado, llama la atención que en algunos centros, a los niños se les detiene para que no lleguen antes que las niñas al patio de juego, porque eso es considerado un comportamiento machista.

Y en la misma línea está el estudio y valoración de los juguetes para ver si este no cumple una función de fomentar el machismo por su uso o forma. De manera que los juguetes deben pasar ahora por un control de género para su clasificación. En un informe que ha emitido el Colegio Americano de Pediatría se ha pronunciado en un documento “La Ideología de género hace daño a los niños”.

Esto se da en el momento en que, este año 2017, se aprobó en Madrid la Ley de Transexualidad que permite alterar el crecimiento hormonal de un niño para que se convierta en niña, esta petición lo puede hacer el menor sin el consentimiento de sus padres. La advertencia de los pediatras es porque el sexo es lo que es en lo biológico, y hace la diferencia que otra cosa es lo que exista a nivel de los sentimientos desde el punto de vista sociológico o sicológico.

La experiencia ha dicho que, en muchos casos cuando se han realizado las alteraciones y castraciones eliminando o alterando la parte que se considera, desde el punto de vista de la medicina como sanas en el cuerpo, con el tiempo se encuentran los médicos que participaron que las personas a las cuales se les practicó no superaron sus problemas y dudas, sino que por el contrario se les aumentó, terminando en muchos casos en suicidios. Estos ideólogos confunden y están aprovechando (como ángeles de muerte) la etapa hormonal normal de los adolescentes llena de adolesceres (en tanto dudas; las que pasamos todos los adultos), y que los pediatras aclaran que se estabiliza de manera natural y sin trauma una vez pasada esta edad, con un oportunismo para implantar y extender su ideología y eliminar la masculinidad.

La pregunta inmediata es: ¿Un menor es consciente de la trascendencia del cambio que se hace en su cuerpo y lo que esto alterará su vida futura? En el caso de España, los líderes e ideólogos de la política de género evadieron y evitaron, una estrategia de una discusión a nivel de país en la que sabían que serían apabullados, y optaron por la estrategia de ganar las legislaciones locales de comunidades y regiones autónomas para avanzar, hasta lograr el territorio; lo que han conseguido en España.

Estos grupos se han hecho tan fuertes en lo político y económico que han creído que tal poder les da la “capacidad” de cambiar la misma ciencia, antropología y sentido común. Olvidando aquella la frase que reza: “A la naturaleza se le puede dominar siempre y cuando se respeten sus propias leyes”. Si no se comprende, pregúntenle a un ingeniero civil qué p

asa cuando al realizar una construcción no toma en cuenta las correntadas de agua (ciudad) o la marea del mar (en las costas).

Las legislaciones que se han emitido en Noruega, Suecia, Canadá entre otros, lo que ha dejado en claro es que se ha arrebatado a los padres el derecho de educar a sus propios hijos. Y se han transformado sus sistemas en una “dictadura de género”. Al establecer sanciones a los padres que se oponen a esta política, lo que puede significar hasta la cárcel. Según Ann Ferguson (ideóloga de género) dice que la maternidad es un “mecanismo usado para la dominación masculina” y que por lo tanto el tomar el control de la maternidad “es imperativo para la libertad”. Y en esa línea cierra su filosofía en que el “aborto” es ese instrumento preciso por medio del cual se puede “liberar a la mujer”. Es decir; la mujer solo será libre matando a los hijos que lleve en su vientre, porque los hijos son el “dominio” del hombre sobre ella. Hilary Clinton (otra ideóloga) reforzó esto y dijo que los no naci

dos no tienen ningún derecho, y por lo tanto no deben interponerse al derecho de la mujer a elegir, es decir; eliminar toda posibilidad de nacimiento.

Englobando, en esa alusión, los bebés con 9 meses de gestación. La pregunta: ¿Es matando a su hijo que se libera una mujer?