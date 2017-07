Dice el dicho popular que “lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa”, porque existen quienes reclaman para sí derechos que ellos le niegan a otros. Un periódico nacional publicó el 22 de julio en su editorial que la función de una prensa auténtica y libre es mostrar las cosas tal como son para bien o para mal, sin importar a quien favorece o perjudica que se diga la verdad, de conformidad con el principio irrenunciable e imperecedero de que en la información se debe contar invariablemente la verdad, sin manipularla.

¡Estoy de acuerdo con eso! Pero, ¿ese periódico lo practica? Dicho diario se queja de que el Gobierno no respeta la libertad de prensa porque no les da acceso a la información. Pero así como la libertad de prensa es un derecho, la prensa en todo el mundo tiene la obligación de respetar el derecho de las personas a que se les informe lo que pasa, sin manipulaciones ni ocultando información.

El Código Internacional de Ética Periodística de la Unesco establece que: “El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa.”

El periódico del caso publica solo lo que favorece a sus simpatías políticas y lo demás lo oculta o lo manipula. Sus dueños y la dirección son simpatizantes o miembros de CxL o de la coalición que encabeza el MRS (dos grupos que estuvieron unidos) a quienes ellos consideran como “la única oposición”. Pero hay otros partidos que a pesar de ser opositores y no formar parte de ninguna alianza con el FSLN, ese diario no publica nada de sus actividades si no es para sistemáticamente atacarlos como “aliados del gobierno y zancudos”.

Esos partidos, PLC, PLI, PC, UDC, ALN, APRE, PRD, PRN, YATAMA, los integran y tienen como simpatizantes a ciudadanos que tienen derecho a escoger su propia opción política diferente a la de dicho diario, y merecen que se respete su derecho, sean partidos grandes, medianos o pequeños; y todo el pueblo tiene el derecho de recibir sobre esos partidos una información veraz, completa, objetiva y no manipulada por ese periódico.

Al llamarles “aliados del Gobierno y zancudos” no están informando, sino expresando su propia opinión motivada por sus simpatías y antipatías. Según la ética periodística no se debe expresar la opinión de un periódico en las noticias, solo en su editorial. Pero ese diario que reclama al Gobierno por no dar información, no cumple con su obligación de dar información sobre estos partidos, sus actividades, sus propuestas, etc., sin “descalificarlos”; destacando noticias solo de los partidos de su simpatía: CxL y la coalición del MRS, a quienes califican como “única oposición” faltando a la ética al expresar así que los otros no son oposición. Muy raramente publican algo sobre los otros partidos, pero sus redactores obligatoriamente por órdenes de la dirección del diario le ponen una coletilla, tal como “este partido es aliado del Gobierno”.

Dicho periódico debe informar, no hacer propaganda partidista negativa ni positiva. Debe dejar que los lectores juzguen cada noticia y se formen su propia opinión, sin pretender condicionar sus mentes con manipulaciones constantes de la información. No deben violar a otros los derechos que ellos reclaman para sí. Existen periódicos partidistas como fueron Novedades en tiempos de Somoza, Barricada del FSLN, el Völkischer Beobachter de los nazis alemanes o L’Unità de los comunistas italianos, creados para “concientizar” a la gente con su propaganda. Pero si un diario pretende venderse como un medio de información independiente no debe ser partidista, sino imparcial y objetivo en las noticias, y solamente en su editorial expresar su propia línea política.

Abogado, periodista y escritor

