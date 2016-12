Ortega llama a "refundar el SICA"

El presidente Daniel Ortega Saavedra abogó ayer por la “refundación” del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el discurso pronunciado antes de traspasar la presidencia pro témpore de este organismo a la delegación de Costa Rica, durante la Cumbre de Mandatarios celebrada en Managua.

“Tenemos que dar un salto, diría que (deben) hacer la refundación del SICA. Así como estamos vamos avanzando, pero no respondemos a las exigencias de los pueblos y de la economía global”, reconoció Ortega durante la clausura de la Cumbre a la que asistieron el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, y el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.

Costa Rica estuvo representada por el vicepresidente Helio Fallas Venegas; por Panamá asistió la vicepresidenta, Isabel Saint Malo, mientras que por Honduras estuvo la canciller por ley María Dolores Agüero Lara, y por Belice el embajador Alexis Rosado.

El presidente Ortega presidió la cumbre y moderó la participación de cada una de las representaciones, así como las ponencias de los representantes de cada uno de los órganos que integran el SICA como el Parlacen, la Corte Centroamericana de Justicia y la secretaría general del organismo.

El mundo no espera

Después de escuchar a sus homólogos y delegados del resto de países, Ortega indicó que “ustedes lo dicen con toda claridad (refiriéndose a los cambios en el SICA) y debemos dar un salto, debemos avanzar más, pero eso depende de nosotros, de nuestros gobernantes y de nuestros equipos de trabajo”.

“Es un proceso (la integración) que está abierto y (para los cambios en el SICA) no podemos seguir esperando, el desarrollo mundial no nos va a esperar, somos nosotros los que debemos apurar el paso”, agregó Daniel antes de entregarle la bandera del SICA al vicepresidente tico Fallas Venegas.

“Ahora corresponde a nuestra hermana república de Costa Rica (la presidencia pro témpore) y tenemos confianza en que se pueda debatir (el cambio en el SICA), tenemos el problema de las asimetrías (de las economías de los países), en Europa pudieron consensuar eso entre sus países, pero aquí no tenemos economías sólidas que puedan ayudar a empujar el proyecto, somos economías frágiles y dependemos de nuestras propias fuerzas”, agregó.

Helio Fallas Venegas, vicepresidente de Costa Rica, dijo al recibir la presidencia pro témpore que “Costa Rica recibe la presidencia consciente de la necesidad de una transformación del sistema y con una agenda apuntando hacia la rendición de cuentas y la transparencia”.

“Para hacer las transformaciones es necesario un permanente compromiso político y estamos comprometidos en cumplir los mandatos establecidos en aplicar una propuesta de trabajo con puntos prácticos, objetivos claros y estamos coordinando con Panamá y República Dominica (les tocará la presidencia en los periodos siguientes) para tener una labor consolidada”, agregó Fallas Venegas.

Presidente del Cosep pide un consejo regional público-privado

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y representante de Nicaragua en el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroaméricana, representó ayer al sector privado en la Cumbre de Presidentes y durante su ponencia de seis minutos hizo ver aspectos que desfavorecen la integración comercial de la región.

Aguerri precisó que la voluntad política de los presidentes “no la tenemos en otros sectores de los gobiernos y es necesario dar seguimiento a la implementación de los mandatos”, agregando que “para fortalecer el sistema se deben definir y consensuar los objetivos, y los mandatos deben nacer desde los actores”.

Aguerri precisó la necesidad de “definir responsabilidades” cuando un consejo de ministros no acata las “decisiones de ustedes (los presidentes)”.

El presidente del Cosep llamó a poner en práctica “un consejo de facilitación regional público-privada” y pidió una “mayor participación para lograr la integración”. Señaló que cuando se convocan a mesas de trabajo para abordar los distintos temas que atañen a la integración “no se presentan todos”.

Reconoció los avances en cuanto a los procesos de modernización en las aduanas, pero solicitó “el apoyo, el respaldo de todas las instituciones”.

"Es la sexta vez que estamos ante ustedes, es necesario establecer continuidad a lo que hemos venido haciendo, tenemos que dar seguimiento a la implementación de estos mandatos; si no llevamos esto se nos hace difícil. Si los mandatos nacen de un consejo de ministros y los otros consejos no los están consensuando, nos encontramos con lo que nos ha pasado a nosotros en la práctica, existe la decisión de ustedes, pero en la práctica no avanzamos a la velocidad y al ritmo que tenemos que avanzar, porque solo un consejo de ministros lo hace y los otros no lo están haciendo", expresó Aguerri.

