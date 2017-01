Montenegro: “Todos podemos ser candidatos”

La diputada Iris Montenegro, presidenta por la ley de la Asamblea Nacional, expresó “todos podemos ser candidatos”, al ser consultada ayer sobre la nueva composición de la Junta Directiva del Poder Legislativo.

El próximo 9 de enero los diputados electos, ya juramentados en sus cargos, deberán elegir a una nueva directiva en la Asamblea Nacional. Hasta el momento, Montenegro y el vicepresidente saliente de la República, Moisés Omar Halleslevens son los nombres que extraoficialmente se mencionan para presidir a este órgano del Estado.

“Todos podemos ser candidatos, pero la decisión se tomará más adelante”, señaló al respecto Montenegro, luego de presentar su declaración de probidad en el propio parlamento, hasta donde se movilizó un equipo técnico de la Contraloría General de la República (CGR).

Los próximos diputados del Frente Sandinista, incluyendo a quienes estarán en el Parlamento Centroamericano, “hicieron su declaración de probidad, aprovechando que teníamos reunión de bancada, un equipo de la Contraloría se presentó para recibir la documentación con sus soportes”, aseveró Montenegro.

Sobre su disposición de continuar en la presidencia señaló “me he caracterizado por asumir las responsabilidades que mi partido me ha designado y he tratado de desempeñarme de la mejor manera”.

“Para ver lo de la conformación de la directiva primero hay que juramentar a los diputados, este evento se va realizar el 9 (enero) y la bancada todavía no ha considerado el momento de la reunión (para decidir quién ocupará cargos en la directiva)”, agregó la todavía presidenta por ley de la Asamblea.

La todavía directiva de la Asamblea anunció una reunión para hoy y aunque no tienen programado hablar sobre la elección de los nuevos directivos, estarán “prácticamente en alerta, en cualquier momento nos llaman", dijo el diputado Wilfredo Navarro.