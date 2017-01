Diputados trazan agenda legislativa

Walter Espinoza: “Haré valer mi experiencia como concejal”

Diputado PLC

El diputado Walter Espinoza se abrió pasó en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Durante cuatro años se desempeñó como concejal en la Alcaldía de Managua, y el próximo nueve de enero tomará posesión como diputado en la Asamblea Nacional.

Espinoza es uno de los 14 legisladores que esta organización política tendrá en el poder legislativo. Aun ocupa el cargo de presidente departamental del PLC en Managua y dice estar “motivado para impulsar una agenda social en la Asamblea Nacional” donde se “deben revisar las leyes relacionadas al respeto de los derechos humanos y en este sentido quizás me pueda integrar a la comisión de gobernación”.

Hace hincapié en su experiencia como concejal, la cual pretende aprovechar y hacer valer “para estar también en la comisión de municipalidad del parlamento y desde ahí enfocarnos en posibles reformas y anteproyectos de leyes”. El nuevo diputado del PLC explicó que “la estructura de dirigencia ha estipulado como meta que cada legislador del partido debe presentar por lo menos una iniciativa de Ley durante el año y en este sentido estaré enfocado en revisar los marcos jurídicos establecidos para los municipios para plantear propuestas de reformas o de nuevas leyes”.

“Se menciona que posiblemente tengamos cinco de las 15 comisiones de la Asamblea, desde donde tendremos el contacto más directo con las organizaciones sociales para escuchar planteamientos de las organizaciones civiles sobre iniciativas que ya hayan sido presentadas o que por primera vez se abordarán con los diputados; y estaremos prestos a la denuncia cuando algo no beneficie a la población, y también respaldaremos las buenas propuestas”, aclaró.

Espinoza fue segundo en la lista de candidatos por la circunscripción de Managua y será uno de los 14 legisladores del PLC en la AN.

Mauricio Orúe Vásquez: “No queremos que nos miren como enemigos”

Diputado ALN

Mauricio Orúe Vásquez es uno de los dos diputados que tendrá la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en la Asamblea Nacional y siendo parte de una minoría en el poder legislativo dice que “la clave para impulsar nuestras iniciativas estará en el hecho de que no nos miren como enemigos”.

El diputado electo como candidato de ALN por Managua asegura que “hoy la idea es ser una oposición constructiva, respaldar las leyes que beneficien y hacer valer nuestras propuestas en un panorama donde al gobierno le conviene el desarrollo en el campo y en la educación”.

Orúe sostiene que la mayoría de diputados sandinista en la Asamblea Nacional “pueden ser persuadidos haciéndoles ver que son vitales las iniciativas que presentemos, en este sentido será importante que realicemos una crítica constructiva, mostrar nuestra voluntad para respaldar las buenas iniciativas que ellos impulsan y no hacernos ver como sus enemigos”, recalcó.

El nuevo diputado de ALN mostró “interés en la comisión de educación de la Asamblea Nacional, porque es el campo en cual me he especializado, aunque sé que es difícil que se me otorgue la presidencia de este grupo”.

Orúe también sostuvo la “disposición de denunciar cuando veamos que sin mayores motivos se nos bloquee una iniciativa, los caminos que tenemos son respaldar las buenas propuestas, presentar nuestras iniciativas y denunciar cuando veamos posiciones que no beneficien a la población”.

El diputado electo de ALN mencionó “que la alianza con los dos diputados del PLI para formar una bancada no perjudicará nuestros intereses particulares, porque coincidimos en los temas que benefician a la ciudadanía”.

Alfredo César Aguirre Una agenda “audaz y difícil, pero no imposible”

Diputado

El diputado electo del Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, asegura que se valdrá de “su experiencia y capacidad como político”, cuando este 9 de enero asuma su cargo como diputado en la Asamblea Nacional, donde regresará casi 20 años después de haber cesado sus funciones como legislador.

“Llego como un delfín constructivo, con las mejores voluntades y capacidades para defenderme de los tiburones. Apelo a mi experiencia en acontecimientos históricos del país para tratar de que se logren los cambios que el país necesita”, valoró César sobre su retorno a la Asamblea.

Su propuesta como legislador la califica como “audaz y difícil de cumplir, pero no imposible”. La define como “una agenda democrática 2017-2019”. El legislador, expresó que en los primeros meses de este año “debe hacerse la reforma electoral, porque los cambios que se hagan deben ponerse en práctica en las elecciones municipales de noviembre”.

En el 2018 considera “deben realizarse reformas al Poder Ejecutivo para componer lo que llamo un Gabinete de Unidad Nacional y en el 2019; se deben realizar las reformas al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República”, sostiene Aguirre.

Para el único político del Partido Conservador electo en noviembre del 2016, se deben “unir voluntades” con el fin de “hacer estas reformas con el Frente Sandinista, acompañar el proceso y legitimarlo, aplaudir al gobierno si da este paso para enviar un sano mensaje a la población y a la comunidad internacional".