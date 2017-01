Morales Carazo: “informe de la OEA será balanceado”

Jaime Morales Carazo, exvicepresidente de la República y actual diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), comentó ayer que el informe previsto a presentarse en estos días por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el diálogo en temas electorales con el Gobierno de Nicaragua “será balanceado, con una tendencia a buscar puentes de entendimientos entre los distintos sectores del país”.

El informe “no será destructivo, apocalíptico o catastrófico, sino que buscará una mejor posición para los nicaragüenses y la democracia en el país, para que se consoliden con los ajustes que necesariamente tendrán que hacerse, como en todas las democracias”, señaló ayer Morales Carazo, luego de recibir su credencial de diputado del Parlacen durante una ceremonia celebrada en el Palacio de la Cultura, en Managua.

El pasado 15 de octubre, la OEA y el Gobierno firmaron un documento de seis puntos en el que acordaron instalar una mesa de conversaciones sobre temas electorales. El acuerdo estipula que después de tres meses de la instalación de esa mesa, las partes presentarán un “informe conjunto” o por separado sobre el resultado de las pláticas.

“Pienso que el informe se presentará conjuntamente, no creo que las partes tengan divergencias tan fundamentales que no puedan ser limadas en un comunicado conjunto, aunque entrelíneas a veces se dicen o no las cosas, no solo lo que se dice es lo que se hace”, aseveró Morales Carazo.

Al respecto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, dijo que “eso es un diálogo con el Gobierno, con el Ejecutivo básicamente, nosotros no tenemos nada que ver en eso”.

Por su parte José Antonio Alvarado, vicepresidente del Parlacen, reconoció el “interés en el tema porque todo informe de la OEA o cualquier otro organismo que esté vinculado con los países miembros (del Parlacen) es de interés para nosotros, pero no opinamos sobre informes de instituciones cuando de forma bilateral esta dialoga con un Gobierno”.