Tratamiento de residuos en agenda parlamentaria

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional (AN) se integró ayer con la presidencia en manos de la diputada sandinista Arling Alonso, quien señaló como parte de la agenda inmediata “el seguimiento a la Ley Especial de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos”, que todavía debe ser aprobada en lo particular.

La bancada sandinista retomó la presidencia de esta comisión colocando a Alonso como su presidenta y la legisladora se refirió a ley “como una de las tareas pendientes”, luego que la iniciativa fuera aprobada en lo general por el plenario de la AN en el año 2014.

Otras de las prioridades para esta comisión integrada por 12 diputados será “dar cumplimiento a la implementación de la Política Ambiental de la Asamblea Nacional”, agregó Alonso, quien además informó que el próximo miércoles se establecerá la agenda oficial de trabajo para el primer semestre de este año.

MINAS EN LA MIRA

Por su parte, la diputada sandinista Jenny Martínez fue reelecta como presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la AN y luego de una reunión con los once integrantes de este órgano de consulta del poder legislativo, reconoció que el ante proyecto de ley para crear a la Empresa Nacional de Minas, es una “de las iniciativas en las que estaremos trabajando”.

La ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) está en dicha comisión desde el 14 de junio del año pasado. La propuesta fue presentada por la presidencia de la República y plantea que esta empresa estaría bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minas. Eniminas trabajaría en la exploración y explotación racional de la minería.

“Siempre tendremos coordinación con el (poder) ejecutivo para poder seguir trabajando y respaldar las iniciativas en beneficio de la población, sobre todo iniciativas de sectores como el sector energía”, detalló Martínez.

Mientras que Nasser Silwany asumió ayer la presidencia de la Comisión de Turismo con mucho entusiasmo porque “la comisión está integrada con pluralidad política y por diputados con experiencia en el sector de las pymes, mipymes, han estado en la parte de las municipalidades, todo esto va propiciar el desarrollo turístico de este país”.