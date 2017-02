Ley de Asociación Público-Privada espera reglamentación

En los próximos días podría ser reglamentada la Ley de Asociación Público Privada, iniciativa que remitió la presidencia de la República a la Asamblea Nacional (AN), y que fue aprobada con “trámite de urgencia” por el plenario del Poder Legislativo el pasado 5 de octubre.

El 22 de septiembre del 2016 la Presidencia envió el proyecto a la AN. El 5 de octubre fue aprobada por los legisladores. El Artículo 36 de la misma dice: “la presente ley será reglamentada por el presidente de la República en el plazo establecido en el numeral 10 del Artículo 150 de la Constitución Política”.

Dicho numeral 10 del artículo constitucional 150 dice que es atribución del presidente “reglamentar las leyes que lo requieran en un plazo no mayor de 70 días”. La ley se publicó en la Gaceta Diario Oficial el pasado 12 de octubre.

Ley trascendente

“Seguramente en cualquier momento estará reglamentada esta ley por parte del Poder Ejecutivo, dada la trascendencia y la importancia que tiene la Ley de Asociación Público-Privada para proyectos que serían ejecutados bajo este esquema”, dijo ayer el diputado José Figueroa, vicepresidente de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la AN.

“Seguro se va a reglamentar y se va a cumplir en el tiempo, porque a nuestro país le interesa que se desarrolle este frente de inversiones que no hemos desarrollado mucho en Nicaragua, que es el frente de las inversiones donde hay un esfuerzo público-privado para desarrollar proyectos como puertos, infraestructura, proyectos hidroeléctricos y para obras estratégicas para el desarrollo de Nicaragua”, recalcó Figueroa.

Reglamentación

El párrafo 9 del Artículo 141 de la Constitución Política establece: “Las leyes serán reglamentadas cuando ellas expresamente así lo determinen. La junta directiva de la Asamblea Nacional encomendará la reglamentación de las leyes a la Comisión respectiva para su aprobación en el Plenario, cuando el presidente de la República no lo hiciere en el plazo establecido”.

La junta directiva del Poder Legislativo tiene previsto reunirse hoy para abordar temas de agenda vinculados a las sesiones que podrían realizarse la próxima semana cuando reinicien labores en el plenario.

El diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la directiva parlamentaria, explicó que los diputados no “asumen de inmediato la reglamentación de una ley solo porque la Presidencia no lo haya hecho”.

“La presidencia tiene 60 días para reglamentar una ley, pero si no lo hace, esto no quiere decir, que automáticamente la directiva de la Asamblea debe trasladar esa tarea a una Comisión (del parlamento), no funciona de esa manera. Hay otras leyes que no se han reglamentado como Ley de Protección y Bienestar Animal (aprobada en 2010)”, recalcó Navarro.

“Lo que paso en estos casos es que existe un canal de coordinación entre los poderes ejecutivos y legislativo y podría haber consultas sobre el tema de interés”, agregó Navarro, quien también es miembro de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea.