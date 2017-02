Diputados preocupados por protocolos de actuación

La Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, de la Asamblea Nacional, tiene previsto reunirse con los mandos de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua para tratar temas relacionados a la seguridad en el campo y la ciudad, indicó el diputado Maximino Rodríguez Martínez, presidente de esta Comisión parlamentaria.

“Se han estado dando situaciones de inseguridad y debemos conversar con las autoridades competentes. Es posible que haya protocolos en materia de seguridad que no están funcionando, pero queremos que sean ellos (los mandos de la Policía y el Ejército) los que nos digan qué es realmente lo que no está funcionando”, dijo Rodríguez Martínez sin precisar la fecha del encuentro con estas autoridades.

“Nos interesa conocer, discutir qué es lo que está fallando para evitar la espiral de violencia que se viene dando en los últimos meses”, recalcó y agregó que la muerte de dos policías en un operativo, la semana pasada, mientras cumplían con el deber de garantizar la seguridad “es un tema que la ciudadanía demanda abordarlo”.

“Para que murieran acribillados a balazos esos dos oficiales, es posible que falló el protocolo de inteligencia y contra inteligencia, son aspectos que hay que ver. Los policías están expuestos a la criminalidad, pero si tienen bien articulados los servicios de inteligencia y contra inteligencia hay menos riesgos o exposición a la muerte de sus agentes”, recalcó.

POLICÍAS EXPUESTOS

Por su parte, el legislador Filiberto Rodríguez López, vicepresidente de la Comisión de Paz Defensa y Gobernación, valoró como “un hecho aislado” la operación en la que murieron los policías la semana pasada en un sector capitalino.

No obstante, Rodríguez López indicó: “la Policía debe prever acciones de mayor garantías, de mayor seguridad cuando andan en estos operativos. Deben de proteger al máximo la vida de los policías y andar preparados con suficiente fuerzas y capacidad para neutralizar a los delincuentes. Hay que darles más garantías a los compañeros cuando hacen estos operativos”.

“En Nicaragua la seguridad es algo que se ha venido construyendo con los años. El comandante Daniel se ha esmerado bastante con la Policía Nacional, de cara al modelo preventivo, proactivo y comunitario, pero esto no quiere decir que estemos exentos de delincuentes o de bandas. No podemos decir que no funciona el modelo (de seguridad)”, resaltó Rodríguez López.