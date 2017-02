PLC en consenso para elegir a candidatos

El método del “consenso” fue seleccionado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para elegir a sus candidatos a alcaldes y concejales que participarán en las elecciones municipales de noviembre de este año.

“Las juntas directivas con sus respectivos vocales, convencionales y concejales municipales en sus territorios deberán ponerse de acuerdo para elegir a sus candidatos, en eso consiste el método del consenso, que fue elegido como la forma para seleccionara a los candidatos”, explicó Jorge Irías, vocero del PLC.

No obstante, Irías explicó que “cuando uno solo de los miembros de la directiva municipal no esté de acuerdo con una persona propuesta, entonces, pueden elegir otra forma de selección como las encuestas, pero no se espera que ocurra mucho de eso. El método del consenso se estableció por la dirigencia nacional desde diciembre pasado”.

El PLC trabaja en la reestructuración de las directivas municipales y departamentales “proceso en el que se ha avanzado casi al 100%. El trabajo ha consistido básicamente en hacer sustituciones de nombres en las directivas de los municipios donde algunos miembros se han marchado del país, o alejado del PLC por alguna razón”, observó Irías.

Por su parte, Roberto Lira, presidente del PLC en el departamento de Chinandega dijo que “hay 12 municipios con sus juntas directivas listas y el próximo domingo finalizamos con la reestructuración de la directiva del municipio de Chinandega para completar las 13 que corresponden al departamento. Creemos que no habrá problemas de escoger candidatos a través del consenso”, aseguró Lira.

CAMPAÑA POR PRESIDENCIA

En otro orden, los miembros del Partido Liberal Independiente (PLI) continúan trabajando en la reestructuración interna de este partido.

“Con el interés de fortalecer al PLI se desarrolla un trabajo internó de fortalecimiento de las estructuras. El PLI hará su convención en la que se elegirá a sus nueva directiva nacional antes que el Consejo Supremo Electoral (CSE) convoque a las elecciones municipales”, dijo Mario Asensio, diputado del PLI en la Asamblea Nacional.

Sobre la convención mandatada por el CSE comentó “la importancia de no hacer nada a la carrera, al contrario, todo se planifica con responsabilidad, con el compromiso de hacer esa convención con transparencia”.

Asensio reiteró su deseo de ser presidente del PLI. “Como parte de mi candidatura a la presidencia del PLI he estado visitando los territorios y he encontrado el apoyo de las bases y vamos a cumplir lo mandatado por el CSE”, señaló.

El también diputado del PLI Pedro Joaquín Treminio confirmó que “la dirigencia de este partido está trabajando en los departamentos para fortalecer las estructuras y posteriormente hacer la gran convención para elegir a las nuevas autoridades nacionales”.

“Actualmente me corresponde coordinar el fortalecimiento de las estructuras en Matagalpa y Jinotega, donde hemos avanzado más de 70%. A finales de febrero esperamos tener el 100% de las directivas para inscribirlas en el CSE”, dijo Treminio.