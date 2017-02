Daniel Ortega rinde informe a la Asamblea Nacional

El presidente Daniel Ortega presenta su informe anual de gestión ante los diputados de la Asamblea Nacional. El mandatario nicaragüense efectúa el acto en conmemoración al 83 aniversario del asesinato de Augusto C. Sandino.

El acto. al cual han asistido los máximos funcionarios del Estado, se efectúa en el centro de convenciones Olof Palme, en Managua.

6:20 p.m. Concluye el acto oficial de informe de gestión anual del presidente Daniel Ortega ante los diputados de la Asamblea Nacional.

6:18 p.m. Daniel Ortega dice que Nicaragua no tiene plane b ni c, sino que solo tiene un plan a: “Adelante por nuevas victorias”.

6:16 p.m. Ese impuesto impone un 35 % de impuesto a los productos colombianos que se introducen en Nicaragua.

6:15 p.m. Daniel Ortega anuncia que presenta una propuesta para derogar la ley 325, que elimina el “impuesto patriótico” a Colombia, porque el caso ya ha sido resuelto.

6:14 p.m. El 6 de diciembre de 1999, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, se desató una crisis territorial con Honduras y Colombia, que desembocó en la aprobación en la Asamblea Nacional de Nicaragua del “impuesto patriótico”, el cual ha sido derogado para Honduras, pero no para Colombia.

6:12 p.m. El mandatario nicaragüense remarca que tras las dos guerras mundiales, los países desarrollados se unieron y garantizaron su propio progreso. “Pongo de ejemplo a la Unión Europea para nosotros los centroamericanos, la necesidad de unirnos. Ese es un ejemplo el de Europa, unirse para garantizar la paz”.

6:11 p.m. Daniel Ortega recuerda que las dos guerras mundiales se originaron en los países desarrollados, y no “en los países bananeros”, como se le llamaba a las naciones centroamericanas.

6:10 p.m. Daniel Ortega pide no implementar medidas económicas siguiendo especulaciones, porque terminan convirtiéndose en tragedias cuando estallan crisis financieras.

6:09 p.m. Daniel Ortega entrega al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, una copia impresa de su gestión anual y añade que el Ministro de Hacienda, Iván Acosta, se presentará próximamente ante el plenario para responder las interrogantes de los diputados,

6:08 p.m. “Esta (la de Nicaragua) es una economía en movimiento... no es una economía en declive, es una economía en crecimiento”, añade Daniel Ortega.

6:07 p.m. En 2016, dice Daniel Ortega, Nicaragua logró exportaciones por un monto de 4,781.8 millones de dólares, e importó 5,827.5 millones de dólares. “Tenemos todavía un balance (déficit comercial) que no logra un punto de equilibrio... eso no significa que sea nada grave ni nada malo... hay países que tienen mucha riqueza que son grandes importadores porque no producen alimentos. En nuestro caso tenemos la bendición de que producimos alimentos”.

5:58 p.m. El mandatario nicaragüense señala los tratados de libre comercio que ha suscrito Nicaragua para sumarse al mercado internacional, entre ellos el tratado de integración económica en Centroamérica; con México; Corea del Sur; Chile; la Unión Europea; Ecuador, entre otros. También menciona el DR-Cafta, suscrito durante el gobierno de Enrique Bolaños.

5:56 p.m. Daniel Ortega explica que Nicaragua debe sobrevivir bajo las reglas del sistema económico internacional, que ha calificado como injusto.

5:49 p.m. Los niveles de seguridad, apunta ahora Daniel Ortega, responden a un plan integral en el cual participan todas las instituciones del Estado. Nicaragua presenta una tasa de homicidios de 7 por cada 100 mil habitantes, según cifras de la Policía Nacional.

5:44 p.m. Daniel Ortega resalta la titulación de propiedades en Nicaragua y precisa que son más de 37 mil kilómetros cuadrados los que se han legalizado a favor de los comunitarios. “Hay que evitar la venta de tierra, porque la misma ley prohíbe la venta de tierra, sí admite la concesión, pero no la venta de tierra, porque esa venta de tierra trae complicaciones”.

5:43 p.m. Explica que ciudadanos de otros países de Centroamérica le han expresado su asombro por la calidad de las carreteras en Nicaragua.

5:39 p.m. Destaca el avance en la construcción de la carretera que unirá al Pacífico con el Caribe Norte.

5:37 p.m. Daniel Ortega explica que bajo su mandato se ha ampliado la cobertura del servicio de electricidad, “poco a poco”. También indica que ha aumentado la red vial de Nicaragua.

5:33 p.m. El mandatario nicaragüense defiende el progreso económico de Nicaragua, y agrega que los organismos financieros internacionales “reconocen los avances” económicos de este país. “Esto tiene que producir alegría a todos los nicaragüenses, tiene que producir orgullo a todos los nicaragüenses, que con poco hacen mucho”.

5:30 p.m. Los diputados tienen una enorme responsabilidad ante Nicaragua, recuerda Daniel Ortega, quien hace hincapié en los efectos que tiene en la salud el sedentarismo, a propósito de que los legisladores pasan sentados en sus curules.

5:24 p.m. “Todos trabajando por un proyecto en el que, en primer lugar, debemos garantizar seguridad, estabilidad, y sobre esa paz, seguridad y estabilidad, que hay que asegurar día a día, que no se establece de una vez, sino que hay que estarla asegurando día a día, es que todas las decisiones y leyes que aprueba la Asamblea Nacional van a tener espacio en nuestro territorio para poder ejecutarse”, indica Daniel Ortega.

5:22 p.m. Daniel Ortega ahora se dirige a presidentes de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, a quienes les recuerda sus deberes.

5:21 p.m. El presidente nicaragüense saluda a las jefaturas del Ejército y la Policía, presentes en el acto, y les recuerda que deben mantener su lealtad al país, así como la seguridad.

5:18 p.m. Daniel Ortega sostiene que el principio de la soberanía está ligado a los principios de la paz, seguridad, justicia y libertad, entre otros.

5:15 p.m. Daniel Ortega saluda a los diputados y recuerda a Augusto C. Sandino.

5:12 p.m.: Empieza el acto oficial con las notas del Himno Nacional y la confirmación de quórumo.