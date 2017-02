Ejecutivo pide derogar impuesto del 35% a productos colombianos

El presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para derogar el impuesto “patriótico” del 35% aplicado a todas las importaciones de bienes, servicios, productos ensamblados y manufacturados en Colombia con el fin de “facilitar las relaciones comerciales con Colombia”.

La iniciativa derogaría la Ley 325, creadora del Impuesto a los Bienes y Servicios de procedencia u origen colombiano que se aplica desde diciembre de 1999 y que en su inicio incluía la aplicación de este impuesto a los productos, bienes y servicios de procedencia hondureña.

Ortega anunció la decisión de derogar el llamado “impuesto patriótico” durante el informe de su gestión del año 2016 presentado ayer a los diputados de la Asamblea Nacional en una sesión solemne, celebrada también como homenaje al 83 aniversario de la muerte del General Augusto Calderón Sandino.

Origen del impuesto

El impuesto es conocido como “patriótico” porque la ley 325 establece que lo recaudado con el impuesto del 35% “es destinado exclusivamente para la creación e incremento de un fondo que permita la defensa jurídica de los intereses e integridad territorial de Nicaragua en el actual diferendo provocado por ambos países”, refiriéndose a los diferendos con Honduras y Colombia en 1999.

No obstante, el impuesto dejó de aplicarse para los productos y bienes de origen hondureño en el año 2003, pero se continuó aplicando para los colombianos.

Ortega entregó la iniciativa para derogar la ley 325 a la primera secretaria de la junta directiva de la Asamblea Nacional, la diputada sandinista Raquel Dixon y leyó parte de la exposición de motivos para hacer dicha derogación en el plenario del poder legislativo.

“Siendo Nicaragua una nación a favor de la integración de los pueblos hermanos y que con Colombia forma parte del mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y ambos nos hermanamos en los Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la Celac, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha decidido dejar sin efecto la aplicación de dicho impuesto y es en sentido que se presenta ante la Asamblea Nacional la presente iniciativa de Ley de derogación de la ley 325”, dice el documento leído por Ortega.

Durante su ponencia Ortega recordó que “en el caso de Honduras, este impuesto se retiró, en el caso de Colombia el impuesto todavía sigue vivo, entonces aquí tenemos el proyecto con la exposición de motivos para la derogación de la ley 325 que es la ley que aplica ese impuesto patriótico, de tal manera que esto facilite las relaciones comerciales con una nación hermana como es Colombia”.

Diferendo resuelto

Ortega explicó que tomar esa decisión también se “tomó en cuenta, incluso, que ya el punto que nos tensionaba, el diferendo, ya fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, y que Nicaragua está ejerciendo su soberanía en ese mar territorial”.

Los diferendos se relacionaban a los derechos que Nicaragua tiene en su plataforma marítima en el mar Caribe, que fueron reconocidos por fallos de la Corte Internacional de La Haya.

“Recuerdan que se dio una situación con dos naciones hermanas Colombia y Honduras, en razón a nuestros límites marítimos, mar territorial en la zona del Caribe y eso llevó a que se convocará y se llevará luego a la Asamblea Nacional lo que se conoció en su momento como el Impuesto Patriótico”, recapituló Ortega.

El 8 de octubre del 2007 se resolvió el diferendo con Honduras, mientras con Colombia se resolvió en el año 2012.

Gestión 2016

Sobre su informe de gestión, Ortega presentó un documento detallando las acciones del Gobierno durante el 2016, luego de enfocarse en explicar los esfuerzos hechos para mejorar la educación, salud, infraestructura de carreteras y crecimiento económico del país.

“Aquí tengo lo que es el documento completo con toda la información, sobre el quehacer del año 2016, se lo vamos a entregar a Gustavo (Porras, presidente de la Asamblea Nacional), que se los entregará a todos ustedes (los diputados) y luego el compañero Iván Acosta (ministro de Hacienda) tiene la misión de ir a la Asamblea Nacional y presentarle al plenario la información para que puedan preguntar, puedan intercambiar todo (gestión 2016)”, indicó Ortega en una ceremonia realizada en el Olof Palme.

Cosep aplaude decisión

Erika Moreno Rocha

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), aplaudió la decisión del Gobierno de derogar el “impuesto patriótico” a las importaciones de productos colombianos y mencionó cuatro puntos fundamentales que hacen de esta una decisión acertada para la economía del país.

“Aplaudimos la decisión. Esto era una solicitud que habíamos hecho desde hace mucho tiempo, porque habíamos manifestado en diferentes ocasiones que, primero, era una medida económica en un tema de asunto político, por lo tanto era algo que no debería estar sucediendo. Y segundo, era una medida que al final no produjo ningún tipo de ingresos al país. Todo lo contrario, lo que hizo fue ponernos en desventaja en relación a no tener la posibilidad de obtener materias primas colombianas, que era más barata en relación con otra que estábamos obteniendo en los mercados internacionales”, expresó Aguerri.

En un tercer lugar consideró que “esto nos abre la posibilidad de que podamos nosotros ser parte del Aladi. Esto para nosotros era muy importante, porque Nicaragua está prácticamente a un paso de integrarse a ese sistema y era importante esa decisión. Y en cuarto lugar, tiene el beneficio de que hoy por hoy hay más inversiones colombianas en el país y esto nos ayuda a seguir fomentando las inversiones”, dijo.

Por su parte, Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), dijo que es “una excelente noticia para el comercio nicaragüense”. “De esa forma nos viene a abrir las puertas de otro mercado como es Colombia. Definitivamente, nos va a beneficiar a ambos países”, opinó.

“Nosotros lo habíamos solicitado desde hace rato. Desde hace más de un año lo habíamos solicitado”, contó Mayorga.