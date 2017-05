“Queremos que la empresa privada se apropie de la ley de empleo juvenil”

Una nueva iniciativa de ley para fomentar el empleo juvenil fue presentada por Azucena Castillo Barquero, diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Asamblea Nacional. La propuesta establece incentivos para quienes otorguen trabajo a jóvenes de los 18 a 30 años de edad y también apunta a la formalización de empresas de jóvenes emprendedores.

La experiencia acumulada en el ámbito empresarial, como funcionaria del sector público y privado, explicó Castillo Barquero, la motivaron a presentar esta iniciativa que considera “viable y urgente”.

¿En qué fundamenta esta propuesta de ley de empleo juvenil?

Es una iniciativa de ley de empleo y emprendimiento juvenil. Nicaragua tiene un bono poblacional que no se ha aprovechado. Se busca una articulación entre los jóvenes, se calcula 1.2 millones de jóvenes sin empleo, jóvenes que no llegan a los 30 años. La iniciativa incluye herramientas para hacer que ellos puedan conseguir un empleo y que también puedan crear empleos con emprendimientos. Queremos que la empresa privada se apropie de esta iniciativa de ley, no queremos decirle a la empresa privada que emplee a jóvenes que no tienen experiencia, ni capacidad, sino al contrario, queremos que la empresa privada se sume para apoyar como responsabilidad social a esta población, que se encuentra como en un círculo vicioso, en el sentido de que está preparada pero no tiene experiencia ni una oportunidad.

En esta iniciativa… ¿cuál es el concepto de primer empleo juvenil?

Primer empleo juvenil es una modalidad de contrato eventual cuya causa se encuentra en la ausencia de la experiencia del trabajador objeto del contrato, es para jóvenes de edades de hasta 30 años. Hablo de una iniciativa propositiva para la productividad de este país. Sin oportunidad esos jóvenes son fuente de caldo para la delincuencia y la informalidad del trabajo.

¿Cuáles son los incentivos planteados en el proyecto?

El nuevo elemento de esta iniciativa es que busca establecer nuevas categorías en el Seguro Social. Pensamos consensuar categorías especiales vinculadas al primer empleo y otra categoría que sería para incentivar la formalización de los emprendimientos de negocios o empresariales de un o una joven. Cuando la contratación del joven sea de tiempo parcial con vinculación formativa, se establece una reducción o eliminación del porcentaje patronal a la seguridad social en el régimen integral durante un máximo de 24 meses o de menos tiempo, el período establecido estaría en función del tamaño de la empresa, ese es el incentivo cuando la contratación sea a tiempo parcial. Como incentivo para la contratación del primer empleo, se establece una reducción de hasta el 70% del porcentaje patronal a la seguridad social en el régimen integral durante un máximo de 12 meses.

Y para los emprendedores… ¿qué incentivos proponen?

Para los jóvenes emprendedores que causen nuevos ingresos por nuevas afiliaciones en el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social), se propone que tengan durante los primeros 12 meses una reducción del 80% en el porcentaje patronal a la seguridad social en el régimen que corresponda. Posteriormente, y durante los siguientes 12 meses, se plantea que la reducción sea del 59% sobre el porcentaje patronal. Al final del período de 24 meses, la empresa joven emprendedora deberá cumplir plenamente con sus obligaciones en materia de seguridad social, pero ya se le habrá ayudado. No creo que esto vaya a afectar al INSS.

También proponemos que las pequeñas empresas de jóvenes que inicien su actividad económica principal, a partir de la promulgación de esta ley, quedan exentas del pago de matrícula de la alcaldía municipal y de la renovación de la misma durante los dos primeros años después de haber iniciado su actividad económica.

¿Cuál es el concepto de emprendimiento juvenil en esta iniciativa?

La propuesta de ley dice que el emprendimiento juvenil es toda iniciativa de tipo productivo en el cual se cumplan las siguientes condiciones: que la dirección o titularidad del emprendimiento la ejerza un o una joven y que intervengan en el proyecto al menos el 51% de jóvenes, todos y todas entre las edades de 18 a 30 años, porque el bono poblacional que tenemos está entre esas edades. Toda la iniciativa es una base para la política nacional de empleo juvenil, para mejorar la empleabilidad juvenil, promover igual de oportunidad, y fomentar el emprendimiento. A veces una pyme no quiere formalizarse, porque dice que entrar al INSS la saca del mercado.

A las zonas francas, por ejemplo, le otorgan buenos incentivos y ¿por qué no hacerlo con los proyectos de jóvenes emprendedores?

¿Qué le hace pensar que la iniciativa tendrá el consenso para ser aprobada?

Estamos hablando de que nuestra población de jóvenes tenga más facilidad para involucrarse en los procesos de producción. Con esta ley los empresarios no serán afectados con más carga en la seguridad social y van a contribuir en apoyar a los jóvenes. El proyecto le interesará a la empresa privada y responde a muchas cosas que se han visto en el Cosep.

En las iniciativas anteriores sobre este mismo tema, se planteaba casi como una obligación que la empresa privada cargara con los costos de la seguridad social, incluso con los de jóvenes a los que todavía se debe terminar de formar y ahora no estoy pensando en eso, esta es una iniciativa de ley de ganar, ganar y no castigar a nadie.

El país tiene amenazas, el FMI dice que tenemos la Nica Act sobre los hombros y que tenemos la cooperación declinando y el desempleo campeando, entonces debemos buscar respuestas con leyes y herramientas que se necesitan. Si no se respalda, es porque entonces estamos ciegos.

¿Qué papel juegan las instituciones públicas en esta propuesta?

La iniciativa plantea medidas que apuntan a potencializar la coordinación efectiva entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, las universidades y otras instituciones públicas vinculadas directamente al fomento de la productividad en el país.

Los programas de educación deben responder a lo que la empresa privada está pidiendo. Las empresas extranjeras también preguntan cuántos jóvenes hay capacitados para mi empresa, necesito 300 o 500, según el tipo de empresa, en este tema es donde queremos avanzar.

Además, la iniciativa propone implementar en todos los ciclos educativos, públicos y privados, programas de educación financiera que promuevan el desarrollo y conjunto de habilidades para tomar decisiones sobre los recursos financieros y para la creación de emprendimientos sociales con enfoque de valor compartidos, es una experiencia que hemos aplicado en el APEN. He tratado de recopilar una experiencia en el sector público y privado, de lo que hemos vivido en APEN y en el Banco de la Producción. La tarea parece compleja pero si hay voluntad, el objetivo se puede alcanzar.

¿Quién es?

Azucena Castillo Barquero

Ocupó diferentes cargos durante la administración del expresidente Enrique Bolaños, etapa en la que se desempeñó como secretaria de la presidencia, presidenta ejecutiva del Fondo de Inversión Social (FISE), ministra de Comercio Industria y Fomento, negociadora del DR-Cafta.

En los años más recientes, representó al sector privado en la directiva del Banco de Fomento a la Producción y se desempeñó como gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

Fue electa diputada en las pasadas elecciones y forma parte de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En la Asamblea Nacional, es parte de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto y de la Comisión de Turismo.