CxL acepta alianza, pero solo dentro de su “casilla”

El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) decidió participar en las elecciones municipales usando su casilla 15 en todas las circunscripciones establecidas a nivel nacional, aunque mantiene abierta la posibilidad de establecer alianzas con otras fuerzas políticas.

“La casilla electoral no es negociable”, dijo Rodolfo Quintana, secretario nacional de CxL. “El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de CxL decidió participar en todos los municipios utilizando sus casilla 15”, agregó Quintana.

Los directivos de CXL mantienen la disposición de sumar fuerzas con otras organizaciones políticas, pero “se ha valorado que después de un arduo trabajo para lograr la personería jurídica y establecer una organización competente en cada territorio, lo mejor es participar en nuestra casilla”, explicó Quintana.

Esta decisión tomada ayer por el CEN de CxL descarta la unidad entorno al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que es la otra organización política que descartó establecer alianzas cediendo su casilla. Una de las comunidades en donde se habla de una posible unidad con el PLC era en el municipio de Terrabona, en el departamento de Matagalpa.

“CxL presentará a los mejores candidatos y en cada uno de los municipios competirá utilizando su propia casilla”, recalcó al respecto Quintana.

Además, CxL informó sobre las observaciones que hizo al calendario electoral propuesto por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Las principales inquietudes giran en torno a la observación electoral, ya que el “calendario omitió el reglamento de la observación”, dijo Kitty Monterrey, presidenta nacional de CXL.

“Debe incorporarse al calendario la inmediata aprobación de este reglamento, el cual debe incluir la irrestricta observación nacional e internacional y el pleno acceso tanto de observadores a los centros de votación, centros de cómputos municipales, departamentales, regionales y nacionales, y a los sistemas informáticos de transmisión y tabulación de resultados en todos los niveles”, sostuvo Monterrey.

PLC PRESENTA OBSERVACIONES

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) también oficializó sus observaciones al calendario electoral, coincidiendo con CxL en cuanto a señalar que este no “establece nada sobre la observación electoral”.

“Hay observaciones puntuales, como son el hecho que el calendario no hace referencia a la observación electoral, no estipula nada sobre el reembolso (de dinero en concepto de participación en las pasadas elecciones presidenciales) y no establece con claridad la necesidad que tienen los ciudadanos de verificarse”, indicó Jorge Irías, vocero del PLC.

Sobre la “verificación se dice que esta es permanente, pero nos parece que se debe destacar esa tarea de verificarse, como por ejemplo, establecer que debe hacer los fines de semana en los centros de votación, por lo general se hace una campaña de verificación fijando fechas especiales de fin de semana, tres meses antes de las elecciones”, valoró Irias.

En otro orden, el PLC confirmó a Manuela Molina como su candidata a alcalde en el municipio de Chichigalpa, jurisdicción de Chinandega, donde ya están listos 12 candidatos de los 13 municipios de este departamento de occidente. Roberto Lira es el candidato por el municipio de Chinandega.

Los liberales constitucionalistas también confirmaron a Reyna Jerez como candidata por la municipalidad de Juigalpa.