El presidente Daniel Ortega dirige esta tarde el discurso central del acto del 19 de julio en Nicaragua, que celebra los 38 años de la revolución popular sandinista.

5:58 p.m. Daniel Ortega termina su discurso en la plaza La Fe, donde la lluvia ha comenzado a caer. "Gracias por la lluvia", dijo Ortega antes de concluir su alocución.

5:55 p.m. Para Daniel Ortega, la solución a la crisis en Venezuela pasa por un diálogo y no por presiones. Ortega indica que Cuba lleva 50 años de bloqueo y no ha cedido al recorte de la ayuda o al aislamiento. "El camino (para solucionar los problemas) no es la amenaza", sino "el diálogo y el entendimiento", expresa el presidente de Nicaragua.

5:51 p.m. Daniel Ortega se solidariza con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta una crisis interna muy grave, ya que él impulsa una Asamblea Constituyente y la oposición presiona para que abandone el poder. Ortega critica lo que considera una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. "Hay que respetar y hay que ser promotores de la paz. Las amenazas que lanza el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, de tomar nuevas sanciones, eso no lleva a ningún lado".

5:46 p.m. El presidente de Nicaragua sostiene que en Nicaragua hay un relevo generacional y que los jóvenes tienen garantizado el futuro y la paz de este país. Según el Banco Central de Nicaragua, en esta nación existen 2.75 millones de personas entre los 14 y los 39 años de edad, de una población total de 6.3 millones.

5:42 p.m. Daniel Ortega comienza el discurso oficial del acto del 19 de julio en Nicaragua, ante miles de simpatixzantes en la plaza La Fe, en Managua. Afirma que Nicaragua, desde el Cacique Diriangén, ha luchado contra el colonialismo.

5:18 p.m. El presidente de Bolivia, Evo Morales se declara sorprendido por la concentración lograda para el acto del 19 de julio en Nicaragua.Agrega que, a su criterio, el sistema capitalismo está en crisis, "porque no puede resolver sus problemas financieros y sociales". Por tal motivo, Morales ha llamado a una mayor unidad en Latinoamérica y en otros ocntinentes.

5:10 p.m. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, dice que es un honor participar en el acto del 19 de julio en Nicaragua. Sostiene que las historias de ambos países tienen mucho en común: lucha, sangre, sacrificio y felicidad. Además, coloca enlíneas paralelas a Augusto C. Sandino y Farabundo Martí.

5:06 p.m. Sobre la plaza La Fe el cielo empieza a nublarse este 19 de julio, mientras que en algunos puntos de Managua ya ha empezado a llover.

4:45 p.m. El vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, principal figura enviada por el gobierno de Raúl Castro, dirige un discurso. Recordó que en 1997 Fidel Castro dijo que la revolución de Nicaragua se destacó por su heroísmo y que se convirtió en un ejemplo para América. Ratifica el "apoyo incondicional" de Cuba a Nicaragua y garantiza una "amistad indestructible" entre ambos pueblos.

4:35 p.m. El gobierno de Nicaragua entrega la Orden Independencia Cultural Rubén Darío a los periodistas de México de Edgard Hernández y Pedro Talavera, quienes son "testimonios vivientes" de lo ocurrido en 1979 en este país, con el derrocamiento de la dinastía de los Somoza.

4:33 p.m. Daniel Ortega recuerda que Oscar López Rivera pasó 36 años arrestado en Estados Unidos. Este año, antes de dejar el poder, Barack Obama concedió un perdón a López Rivera, quien siempre ha rechazado ser un terrorista y mantiene su postura de que Puerto Rico debe ser independiente.

4:30 p.m. Daniel Ortega toma la palabra en acto del 19 de julio en Nicaragua. Este es el décimo primer año consecutivo en que Ortega dirige el festejo como mandatario de Nicaragua.

4:26 p.m. El gobierno entrega la Orden Augutos C. Sandino al independentista Oscar López Rivera.

4:25 p.m. Recuerdan a los periodistas de México que dieron cobertura a la ofensiva final contra la dictadura de los Somoza. Los periodistas Edgard Hernández y Pedro Talavera están en Nicaragua por primera vez desde 1979.

4:14 p.m. Rosario Murillo extiende un saludo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien enfrenta una crisis con la oposición. Las protestas en Venezuela llevan más de tres meses y hay casi 100 muertos. Maduro finalmente no asistió al acto del 19 de julio en Nicaragua.

4:10 p.m. Se envían saludos a los mandatarIos de El Salvador, Salvador Sánchez Ceré, y de Bolivia, Evo Morales; así como al vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, entre otros.

4:05 p.m. Saludan a los invitados especiales al acto oficial y a quienes asistieron al foro de Sao Paulo, celebrado en Managua: Oscar López Rivera (independentista de Puerto Rico). Rosario Murillo también envía un saludo a la distancia a Lula Silva, quien en Brasil ha sido condenado a prisión.

4:02 p.m. Rosario Murillo también recuerda a Hugo Chávez, el fallecido presidente de Venezuela y quien fuese elprincipal aliado de Daniel Ortega.

4:00 p.m. La vicepresidenta Rosario Murillo recuerda a Fidel Castro, el difunto líder de la revolución cubana. También envía un abrazo al presidente cubano, Raúl Castro.

3:55 p.m. Organizadores del acto oficial hacen sonar música del FSLN.

3:50 p.m. El cardenal emérito Miguel Obando y Bravo hace la invocación al Altísimo.

3:45 p.m. Decenas de autobuses aceleran la marcha en la carretera norte para llegar a la plaza La Fe y participar en el acto oficial del 19 de julio en Nicaragua.

3:42 p.m. Suenan las notas del Himno Nacional.

3:41 p.m. La vicepresidenta Rosario Murillo da el inicio oficial al acto del 19 de julio en Nicaragua.

3:39 p.m. Los organizados suenan música testimonial

3:35 p.m. Daniel Ortega saluda los asistentes al acto del 19 de julio en Nicaragua.

3:30 p.m. Daniel Ortega llega ala plaza La Fe, en Managua. Miles se sorprenden al ver tan tempranoi al mandatario nicaragüense en la plaza La Fe.

Miles de personas están en la plaza La Fe desde tempranas horas, a la espera del discurso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.