Organizaciones políticas que participarán en los comicios municipales, están a la expectativa de la llegada del primer grupo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA) en este mes de agosto para iniciar el trabajo de observación del proceso electoral, que concluye el próximo 5 de noviembre.

“La expectativa es que estén aquí para la inscripción de candidatos que inicia el 14 de agosto. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial contrario. Entendemos que priorizan la situación de Venezuela, que es natural, pero ellos (la OEA) no han dicho en ningún momento que no van a venir”, indicó Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Mientras Alfredo César, presidente del Partido Conservador (PC), destacó que la misma iniciativa de Ley conocida como Nica Act, que espera la votación del plenario en la Cámara de Representantes, “incorpora por primera vez, desde el pasado 28 de julio, que el Gobierno de los Estados Unidos debe asegurarse de que haya una misión de observación electoral en los comicios municipales”.

“El día que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Nica Act, se introdujo en el mismo un artículo que no existía y es relacionado a la OEA, a la observación de los comicios municipales y al informe que la OEA debe brindar del proceso”, recalcó César.

Calendario de participación

Según el calendario de actividades presentado por una misión de la OEA en mayo pasado, que arribó a Managua para reunirse con el cuerpo diplomático acreditado en el país, el jueves 10 de agosto llegaría a Managua un grupo móvil del organismo continental. Gerardo de Icaza, director del departamento de cooperación electoral de la OEA, fue quien mencionó las fechas durante el encuentro con los diplomáticos, reportó el portal web 19 Digital.

Pero será hasta inicios de septiembre que la misión de la OEA tiene previsto realizar una serie de visitas a los componentes electorales y el 29 de octubre llegaría al país el grupo base de los 120 observadores electorales que fueron anunciados por el organismo.

“Mientras no se rescinda el memorándum de entendimiento y el acuerdo de observación entre la OEA y el Gobierno, entonces, se mantiene firme y la confianza en la OEA es absoluta, no creemos que la OEA vaya a descuidar a Nicaragua”, señaló Monterrey, agregando que CxL “prácticamente ya tiene elegido el 100% de sus candidatos para participar en los comicios municipales”.

En tanto Alfredo César dijo esperar “la presencia de la OEA en los primeros días de agosto, tal como ellos lo habían avisado”, recalcando que “está formalmente en el texto de la Nica Act que se debe enviar una misión de observación a Nicaragua y el informe de la OEA sobre el proceso de las elecciones tendrá un impacto, lo que resalta el interés en este tema”.

La sección cinco de la iniciativa Nica Act se refiere a recomendaciones que la OEA ha hecho a Nicaragua para mejorar los procesos electorales y el inciso B de esta sección tiene como título: “Misión de Observación Electoral” e indica que “el presidente (de los EE. UU.) pedirá al Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OEA el uso de la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos en la OEA para abogar fuertemente por que se envíe a Nicaragua una Misión de Observación Electoral en 2017”.

Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática (PRD), señaló que “la expectativa es que se haga efectiva la presencia de la OEA, que será una especie de signo de que tendremos garantías de la transparencia del proceso electoral. Vamos a participar con o sin la OEA, pero desde luego, la OEA da elementos de confianza”.

El PRD y CxL son dos organizaciones partidarias, que participan por primera vez en procesos electorales, luego de recibir su personería jurídica en mayo pasado.