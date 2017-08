Se desvanece la posibilidad de una “alianza de hecho” entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Conservador (PC), que no han podido llegar a un acuerdo para presentar candidatos “unificados” en al menos 30 municipios para los comicios municipales del próximo 5 de noviembre.

El PLC asentó su posición de competir en su casilla en todas las circunscripciones, además pide a quienes integren sus listas de candidatos que renuncien a sus organizaciones políticas para poder ser enlistados, explicó Jorge Irías, director de comunicaciones del PLC.

Esa postura que el PLC ratificó durante una reunión de representantes departamentales con el Comité Ejecutivo Nacional “rompe la regla que desde el primer día (de conversaciones) se estableció que es el principio de equidad”, reaccionó Alfredo César, presidente del PC.

La decisión del PLC indica que “no habrá ningún acuerdo” con el PC. “El Partido Conservador apoyaría a los candidatos del PLC si al mismo tiempo este partido respaldaba a los candidatos conservadores, que competirán en su casilla, la número 4”, dijo César

“En al menos 30 municipios se presentarían candidatos únicos, unos serían del PLC en la casilla de este partido y otros del PC en la casilla de los conservadores y esto estaba abierto a sumar a otras representaciones políticas. Si no vamos a recibir el mismo respaldo, si no prevalece la equidad establecida desde un inicio, no hay acuerdo”, explicó César.

Mientras Irías reiteró que “la casilla es innegociable desde enero, cuando se hizo una resolución al respecto y representantes departamentales han reiterado esa posición y no queda nada que discutir al respecto”.

El Partido Conservador es uno de los que todavía no ha anunciado a su candidato o candidata a alcalde por el municipio de Managua, mientras el PLC oficializó al actual concejal de la comuna capitalina Alfredo Gutiérrez.

Llenan formularios de candidatos

El PLC se encuentra desde en la tarea de llenar los formularios de inscripción de sus candidatos, “lo que se debe hacer físicamente en papel, son formularios que nos ha entregado el Consejo Supremo Electoral, son casi 7,000 formularios que deben ser firmados por cada candidato y la representante legal del Partido Liberal”, señaló Irías.

Los liberales constitucionalistas mantienen conversaciones con organizaciones sin personería jurídica como el Movimiento Unidad con Dignidad (MUD) y la Unidad Demócrata Cristiana (UDC).