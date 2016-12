Roban C$210,000 a punta de puñal y pistola

Tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra interceptaron la tarde del martes al cambista rivense Justo Sánchez

Calderón, de 60 años, para despojarlo de C$210,000 que llevaba en un bolso.

Sánchez labora en la esquina de los semáforos del mercado de Rivas y el martes tras finalizar su jornada, decidió abordar un triciclo a las 5:00 de la tarde para dirigirse a su casa de habitación, ubicada frente al costado norte de la escuela San Martín.

Al parecer los tres sujetos estaban pendientes de Sánchez, ya que dieron persecución al triciclo y cuando el cambista estaba a 100 metros de su casa lo interceptaron, y dos de ellos se bajaron para intimidarlo con una pistola y un puñal y obligarlo a entregar el bolso.

"Los tres sujetos se movilizaban en una moto que circulaba de sur a norte y cuando interceptaron el triciclo, uno se bajó con un cuchillo que me colocó en el costado izquierdo. El otro descendió con una pistola, me apuntó de frente y me exigieron que les entregará el bolso donde llevaba C$ 210,000, entre dólares, colones y moneda nacional”, precisó el afectado.

Según Sánchez, él siempre se moviliza de su casa a su puesto de trabajo en un vehículo de su sobrino, “pero la tarde del martes no llegó a traerme porque tenía otras diligencias y decidí abordar el triciclo, y al parecer me estaban vigilando”, comentó.

Los delincuentes vestían chaquetas negras y portaban cascos y, según Sánchez, después que lo despojaron del dinero huyeron en dirección norte.

Esta es la cuarta ocasión que Sánchez es víctima de los asaltantes. La última vez que le habían robado ocurrió a las 7:10 a.m., del 30 de julio de 2010, cuando dos sujetos lo interceptaron frente a los semáforos del mercado para despojarlo de C$164,000 y US$400.