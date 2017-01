Capturan a supuesto asesino y violador tras 17 meses prófugo

Tras 17 meses prófugo, la Policía capturó a Santos Antonio Polanco Díaz, princnipal sospechoso de asesinar atrozmente a una niña de 10 años en agosto de 2015.

El cuerpo de la víctima fue encontrado después de nueve día de desaparecida en las inmediaciones de una torre para señal de telefonía celular en la comarca de San Sanwas, ubicado a 20 kilómetros del municipio de Rosita, en el triángulo minero del Caribe Norte de Nicaragua.

Polanco Diaz, tras su captura, confesó sin mostrar arrepentimiento alguno el atroz crimen y reveló que había huido hacia San Carlos.

“Pensé que ya había pasado todo, pero cuando vine me capturaron, hoy me arrepiento, pero no hay nada qué hacer, tengo que pagar”, aseveró.

Polanco Díaz quiso justificar que asesinó a la infante por haber fumado marihuana.

“Sí, yo cometí ese crimen, pero estaba tomado y me había fumado un puro de marihuana”, señaló ante los medios de comunicación.

La Policía del Triángulo Minero, Prizapolka y Mulukukú capturó a Polanco Díaz en la ciudad de Rosita, lugar donde se cometió el crimen, y lo trasladador a la cabecera departamental, en la ciudad de Siuna.

Testigos que fueron detenidos semanas después del crimen, sostienen que la menor habría sido violada.

“Antonio Polanco la asesinó para evitar que dijera lo que había pasado”, mencionaron los testigos, de acuerdo con un informe policial.

El departamento de Medicina Forense no pudo determinar si hubo violación por el avanzado estado de descomposición de la niña.